“Canelo” Álvarez vence con facilidad a Callum Smith y los memes de sus detractores aparecen

Saúl “Canelo” Álvarez llegó bien preparado al combate que marcó su regreso al cuadrilátero y venció claramente a Callum Smith, quien no ofreció ninguna resistencia.

Smith arrancó el combate animado y tirando algunos jabs aprovechando su altura y alcance, pero la energía sólo pareció durarle un par de rounds, ya que conforme avanzaba el combate se volvía más lento y en la segunda mitad de la pelea lucía inoperante y sólo intentaba defenderse, aunque constantemente recibía los ganchos al rostro del pugilista azteca.

Al final de la función el resultado estaba más que cantado y las tarjetas de los jueces favorecieron al mexicano, aunque, como siempre que gana de forma tan clara, los detractores del “Canelo” aparecieron para insinuar que el rival no estuvo a la altura del multicampeón mexicano, quien sumó a su colección los títulos AMB y el vacante CMB de peso supermediano.

Aquí te compartimos los mejores memes de la velada.

Canelo with that uppercut towards the end of the 9th #CaneloSmith pic.twitter.com/J9Nca2xBkp

— MetroJoven (@LakerBoyGRuben) December 20, 2020