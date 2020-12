En Coche a 48 familias les tocó un pedacito de pernil

Caracas.- «Un pedacito de pernil fue lo que nos tocó a cada familia. Tan pequeño que nadie sabe cómo prepararlo para que rinda en la cena de navidad», contó Diannet Blanco, vecina del bloque 6 de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud en Coche (municipio Libertador), al denunciar lo que pensaron quienes recibieron el beneficio el pasado viernes en ese sector de la zona capital.

La joven indicó que los representantes de cada una de las 48 familias del edificio, citados para la entrega del pernil por los voceros del Clap, coincidieron en señalar que les entregaron «solo un pedazo de cochino. Ni siquiera una pierna. Es algo que no alcanza para nada«.

«Muchos están pensando cocinarlo mechado, para ver si medio rinde, porque no hay de otra», aseguró. Cada beneficiario canceló 1.100.000 bolívares por cada pedazo, precio establecido, hasta ahora, para su distribución a través de los consejos comunales.

Blanco señaló que la jefa de calle encargada de coordinar a las 48 familias siempre suele hacer las distribuciones de las cajas Clap en el estacionamiento de las residencias, pero «en este caso decidió hacerlo en su casa. Algo que no se estila. Nos pareció extraño que nos llamara a su apartamento para hacer la entrega del pernil, cuando estos procedimientos siempre se han hecho en el estacionamiento».

Explicó que, aunque los responsables del Clap difundieron mensajes por los grupos de Whatsapp informando que llevarían a cabo la entrega de «cortes de cerdo o piezas de pernil», nunca se imaginaron el resultado.

Aunque no hubo quejas en cuanto a la manipulación y conservación del alimento, pues, estaba congelado y empacado, la desilusión de los vecinos no pudo ser mayor al ver el tamaño. «Teníamos entendido que era un pernil por familia. No esto», dijo finalmente Blanco.

Frank HernándezVista_4

