Gobernador de Nueva York le pide al Gobierno medidas ante mutación del virus #eeuu

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió este domingo a la Administración del presidente Donald Trump que tome las precauciones debidas ante la nueva mutación del virus de la Covid-19 que ha surgido en el Reino Unido y que se propaga rápidamente.

Destacó durante una conferencia de prensa para hablar de la pandemia, que varios países han prohibido a las personas que viajan desde el Reino Unido y que 120 exigen que antes de tomar un vuelo en ese país para venir al suyo tienen que tener una prueba negativa.

Pero, afirmó Cuomo, Estados Unidos no ha tomado ninguna medida en respuesta a la mutación del virus, lo que el gobernador demócrata considera «reprensible».

Cuomo cuestionó que aún sigan llegando seis vuelos diarios desde ese país al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York «y no hemos hecho absolutamente nada».

«Para mi esto es reprensible porque es lo que ocurrió durante la primavera» cuando explotó la pandemia en EE.UU. dijo y afirmó que en este momento «la variante en el Reino Unido está llegando en aviones al aeropuerto JFK».

«Ciento veinte países requieren una prueba. Nosotros no. Otros países europeos han impuesto una prohibición. Nosotros no la tenemos y hoy la variante está tomando un avión y aterrizando en el JFK. Cuántas veces en a vida tienes que cometer el mismo error antes de aprender» afirmó.

Today’s update on the numbers:

Total COVID hospitalizations are at 6,185.

Of the 197,251 tests reported yesterday, 9,957 were positive (5.05% of total).

Sadly, there were 123 fatalities. pic.twitter.com/AG14TCuAjh

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 20, 2020