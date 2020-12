Ariadna Grande se compromete con Dalton Gómez

La cantante Ariadna Grande se ha comprometido con Dalton Gómez con quien lleva casi un año de relación.

La actriz, que comenzó en el teatro musical, ha mostrado a través de las redes sociales un espectacular anillo de compromiso con un brillante y una perla.

La cantante compartió varias imágenes con su prometido, un empresario de bienes raíces, en la que ambos no pueden ocultar su felicidad y que etiquetaron con la frase: “Para siempre y después”. En ellas se les ve juntos y abrazados y, en una imagen divertida, metidos ambos en la misma camiseta.

Poco se sabe de cómo y cuándo se conoció la pareja, pero lo cierto es que por sus fotografías en Instagram conectaron desde el principio, hasta el punto de pensar ya en matrimonio.

Las felicitaciones no se hecho esperar, desde la modelo y esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, a la protagonista de «Stranger Things», Millie Bobby Brown, o su compañera de profesión Demi Lovato, que escribió: «This ring is everything!!!! love you» (¡¡¡Este anillo lo es todo!!! Os quiero).

EFE