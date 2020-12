Aumentan hospitalizaciones en CDMX: AMLO #méxico

Aumentan hospitalizaciones en CDMX: AMLO December 21st, 10:39 AM 2020-12-21T10:39:07+00:00 Noemi Gutiérrez Aumentan hospitalizaciones en CDMX: AMLO,

En la Ciudad de México la hospitalización en camas con ventilador para enfermos de covid es de 70%, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Reiteró su llamado a los capitalinos para que mantengan las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios de coronavirus.

Dijo que de acuerdo a los reportes que ha recibido, en la ciudad de México bajó la movilidad, aunque eso no se ha registrado en el Centro Histórico.

Informó que qué en la ciudad de México está ocupado el 85% de camas generales para atender enfermos de coronavirus y a nivel nacional es de 45%.

En el caso de camas con ventilador, dijo que en Baja California está ocupado el 75% y en la ciudad de México el 70%.

Indicó que se está ampliando el número de camas de hospitalización en la capital del país, e incluso el nuevo hospital que se inauguró del ISSSTE Cuenta con 120 camas para atender este padecimiento.

López Obrador Indicó que se decidió poner atención especial por ello se pasó al semáforo epidemiológico en color rojo por el aumento en el número de contagios, situación que no se está viviendo a nivel nacional ya que sólo en ocho estados se registra un incremento.

“Y tenemos que tener mucho cuidado de que no nos rebase la pandemia y que tengamos manera de atender a todos los enfermos, que haya camas, que haya equipo,, que haya médicos, por eso se da una atención especial en la ciudad de México, como lo hemos hecho en otros estados”, dijo.

“Queremos que la gente se enferme, que nos cuidemos todos, que se evite el contagio y por eso estas medidas de convocar a no salir le casa si no es urgente, si no es indispensable, mantener la sana distancia, no confiarnos, cuidarnos”, expresó.

De la posibilidad de otorgar apoyos económicos a pequeños empresarios por este segundo confinamiento, el presidente Comentó que lo analizarán

“Lo vamos a considerar, pero si yo lo planteó la jefa de gobierno (de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum) lo llevaremos a cabo como estamos apoyando a pequeños empresarios, sea del sector formal o informal siempre habrá ayuda”, respondió.

%

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag(«js», new Date()); gtag(«set», «page_title», «FBIA: «+ia_document.title); gtag(«set», «campaignSource», «Facebook»); gtag(«set», «campaignMedium», «Social Instant Article»); gtag(«config», «UA-35335460-1»); var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: «2», c2: «19249540» }); (function() { var s = document.createElement(«script»), el = document.getElementsByTagName(«script»)[0]; s.async = true; s.src = (document.location.protocol == «https:» ? «https://sb» : «http://b») + «.scorecardresearch.com/beacon.js»; el.parentNode.insertBefore(s, el); })();