Comité organizador Consulta Popular presentó reporte final: 6 millones 466 mil 791 participaron (DETALLES)

Enrique Colmenares Finol, Coordinador del Comité y Blanca Rosa Mármol de León, informaron que culminaron el proceso de verificación y validación del total de 6 millones 466 mil 791 venezolanos de la Consulta Popular.

Anunciaron que de la estimación final de participación, pudieron validarla en el 80,28%.

De este proceso, se pudo concluir una participación estimada de 6.764.507, contabilizando participación en actas, contingencia y proyección (participación que fue reportada, pero que por represión, caída del sistema o error material no pudo ser validada al 100%).

En cuanto a los 6.471.428 corresponde solo a las actas y la participación de contingencia, que ha sido asumida por el comité organizador

De igual forma, los organizadores indicaron que la participación digital se desglosó de la siguiente manera: digital anunciado: 2.412.354; digital completado: 1.739.830; digital interacciones: 1.936.485 y digital proyectado: 475.869.

Referente a la fase presencial internacional anunciado: 844.723; respaldado en actas: 48.676; por validar o en contingencia debido a que los centros internacionales no estaban preparados para el registro manual tras caída del sistema: 800. 047.

Mientras que, la fase presencial Venezuela, arrojó 3.210.351, validados en 6.283 mesas.

En participación estimada:

Digital 1.936.485 (completados con código + interacciones no finalizadas); presencial constatada en actas: 3.259.027 (actas nacional e internacional) y participación en contingencia (reportada y proyectada digital e internacional, pero no respaldada al 100%): 1.275.916 votos.

En relación a los resultados de las preguntas de la consulta popular indicaron:

Pregunta número 1: Sí: 97% No: 3%,

Pregunta número 2: Sí 97% No: 3%

Pregunta número 3: Sí 99% No: 1%.

Al respecto, Blanca Rosa Mármol de León, miembro del referido organismo, reiteró que estos resultados tan esperados para la opinión pública, demuestran que los venezolanos exigen que Nicolás Maduro abandone el poder en el país; quiere elecciones libres, justas y verificables; rechaza el fraude parlamentario del 6 de diciembre; y clama por el auxilio internacional para recuperar la democracia en Venezuela.

“Esto es el mensaje claro que damos a la comunidad internacional a través de la Consulta Popular, cuyo mecanismo estará activo para el seguimiento del proceso en vista de lograr la restauración de las instituciones y reinstauración de la democracia”, destacó la exmagistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia en rueda de prensa

Por su parte, el primer coordinador Enrique Colmenares Finol, afirmó Comité Organizador Nacional para la Consulta Popular, el Alto Consejo Ciudadano, y los respectivos comités promotores regionales, municipales y los miles de puntos de libertad a nivel nacional, “estamos comprometidos en cumplir el mandato del pueblo soberano expresado en la Consulta Popular vinculante y asumimos responsablemente el mandato de hacer efectivo el cese de la usurpación”.

Reconoció a los venezolanos, a la Asamblea Nacional y el Presidente Interino, Juan Guaidó por el respaldo que dio a esta gran participación constitucional ciudadana que alzo la voz, el pueblo soberano se impuso sobre la opresión y secuestro de libertad y democracia.