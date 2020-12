En Dolares O Bolívares? El Salario De Los Trabajadores “Pulverizado” – Circuito Global

EXCLUSIVO – CIRCUITO GLOBAL

Saludos amigos de Circuito Global Digital Radio, si me estas leyendo, viendo o escuchando quiero agradecerte por tomarte parte de tu tiempo para conocer lo que ocurre con el salario de los trabajadores en Venezuela, posiblemente existen personas que tienen el trabajo soñado y entiendo que cuando se disfruta lo que hacemos deja de ser un trabajo, increíble el gran número de personas que trabajan sin que les agrade lo que hacen, pero cada esfuerzo merece una recompensa semanal quincenal mensual diario medio tiempo full time, en ambos casos odiar o querer o disfrutar en tu puesto de trabajo, recibimos un pago, ganas dinero poco o mucho? trabajamos honradamente para obtener dinero, hoy le metemos la lupa al salario

¿Muy pocas personas trabajan por hobby o placer, todos lo hacemos para obtener un salario que satisfaga nuestras necesidades, pero, te consideras un buen empleado? ¿Eres de las personas que durante su jornada laboral mira muchas veces el reloj para irse de la empresa? ¿Te ofreces para realizar tareas para las cuales no fuiste contratado? ¿Crees que ganas lo justo? ¿La relación con tu jefe es buena? ¿Te consideras irremplazable? La última coca cola? bien puedo escribir una larga lista de interrogantes en la compleja y atípica relación de trabajadores con patronos y viceversa, el punto en discordia siempre será GANO MUY POCO Y MEREZCO MAS, el trabajador venezolano a lo largo de los años espera que sus prestaciones sociales alcancen para emprender un negocio e independizarse, también cada año espera sus aguinaldos o utilidades, igualmente se contabilizan bonos, comisiones, retroactivos, premios, fiestas de navidad dependiendo en la empresa o institución donde trabaje, pero en la actualidad los beneficios laborales son mínimos.

Les confieso que vista la difícil situación para conservar su empleo en medio de la pérdida del poder adquisitivo en la Venezuela actual, todos los empleados públicos y privados merecen un botón al mérito, malabares para montarse en la cresta de la ola y surfear los obstáculos de transporte, efectivo, gasolina, inseguridad y un gran etcétera. La frustración es individual, el trabajador venezolano tomo la decisión de negociar los incentivos laborales con su patrono, dejando a un lado la ley que rige la materia además del texto constitucional.

Hoy tome el teléfono e hice LA LLAMADA al experto en materia laboral Alexander Diaz Guzmán, quien durante muchos años desarrollo La Hora Laboral en Encuentro 88.7 FM, quede sorprendido con los datos y montos salariales de los trabajadores en Venezuela.

EL SALARIO DEBE SER SUFICIENTE EN CANTIDAD Y EN CALIDAD QUE LE GARANTICE AL TRABAJADOR UNA EXISTENCIA DIGNA Y DECOROSA , fue lo primero que alerto mi oído en la llamada con Alexander, reflexione inmediatamente y me pregunte, caramba a cual trabajador de alcanza el dinero? Algunas expresiones cuando no tenemos dinero son, estoy pelando, ando frenando en el hierro, estoy limpio, ando mamando, más limpio que talón de lavandera y otras palabras conocidas, escuchemos al experto.

¿Hiperinflación sostenida por más de 36 meses y el Salario mínimo legal vigente es de 1 dólar por mes?

El Dr Alexander Diaz también me señalo aspectos importantes en la relación laboral, Los dueños de empresas no son nadie sin su equipo de trabajo , sueldos mixtos o beneficios acordados para que sean rentable para ambas partes.

¿Durante la cuarentena hubo una suspensión obligada de la relación laboral para los sectores no priorizados inclusive los teatros y salas de cine aún permanecen cerrados, pregunto qué están haciendo los actores? ¿Los jóvenes trabajadores del cine si el pasado 16 de marzo de 2020 Venezuela aplico las medidas para evitar la propagación del virus, se paralizo la relación laboral por, motivo de fuerza mayor? ¿O termino la relación laboral durante los meses de la pandemia?

Algunos trabajadores reciben utilidades decembrinas, 3 meses de sueldo, bonos o algún tipo de incentivo por haber laborado durante todo el año, ¿pero durante más de medio año estuve sin trabajar en base a cuál calculo recibiré mis beneficios? ¿Cuánto es mi salario legal y cuanto recibo de beneficios?

¿Desde junio del año 2018 no se reciben demandas laborales, eso es bueno o es malo? ¿Hoy en día cuantas ganas? ¿En base a cuál salario calculan mis prestaciones, utilidades? Soy profesional no quiero perder mi empleo, no me despidan déjenme así sea limpiando. Escuche lo que nos dijo Alexander Diaz Guzmán

Definitivamente la relación laboral debe ser aclarada, saneada, cultivada y vista por ambas partes como indispensables para el buen funcionamiento de empresas, instituciones y comercio en general, partiendo del valor y grado de compromiso, cada trabajador está obligado a destacarse del resto, ser más efectivo, proactivo y necesario en el puesto que ocupa, realmente los números para vivir con uno o varios salarios no serán suficientes con los niveles de hiperinflación de nuestro país.

Quedan muchas más preguntas e interrogantes que las abordaremos en otra LLAMADA, en mi próxima llamada con el experto en materia laboral Alexander Diaz Guzmán abordare el tema la tabla salarial de las siguientes profesiones, abogados, médicos, economistas, profesores, periodistas alguna profesión que te gustaría agregar? Comparamos lo los salario de los profesionales en Latinoamérica