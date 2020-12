Hombres armados irrumpen en el Capitolio de Oregón contra medidas anticovid #eeuu

Varias decenas de manifestantes, algunos de ellos portando armas de fuego, irrumpieron este lunes en el Capitolio de Oregón para protestar contra las restricciones impuestas en el estado por la pandemia de covid-19.

La emisora local OPB identificó a algunos de los manifestantes como miembros de la formación de ultraderecha Patriot Prayer, con sede en Vancouver y que ya ha protagonizado episodios de violencia en el pasado.

Los manifestantes se habían concentrado a primera hora a las puertas del Capitolio del estado en la ciudad de Salem, donde dentro se celebraba una sesión especial en la que los legisladores debatían la respuesta sanitaria y económica a la pandemia.

Los manifestantes, que llegaron a ser unos 300, pidieron la dimisión y el arresto de la gobernadora, la demócrata Kate Brown, y gritaron consignas a favor de que se suspendan las restricciones y se reabra por completo la economía del estado.

La tensión entre los manifestantes y la Policía que protegía el edificio escaló y algunos de los primeros lograron superar la vigilancia y entrar en el Capitolio tras haber «usado espray con agentes químicos», indicó la Policía Estatal de Oregón.

La Policía respondió con el lanzamiento de gas lacrimógeno y el enfrentamiento terminó con el arresto de tres personas, una de ellas, identificada por las autoridades como Ryan Lyles, de 41 años.

Domestic terrorists say they’re occupying the Oregon statehouse and hope to “spark something similar” at other state capitols across the country. In 35 states, civilians may openly carry loaded long guns around state capitols.pic.twitter.com/57TnEAP118

— Shannon Watts (@shannonrwatts) December 21, 2020