Padres de Parkland regalan galletas con «balazos» a la asociación del rifle #eeuu

Los padres de uno de los alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland asesinados en un tiroteo en 2018 entregarán a la Asociación Nacional del Rifle galletas de Navidad con forma humana y agujeros que representan balazos.

Los venezolano-estadounidenses Manuel y Patricia Oliver, padres de Joaquín Oliver, decidieron hacer este regalo al poderoso lobby armamentístico a raíz de un mensaje que la NRA puso en redes sociales en el que pide a Santa Claus que le de munición y a cambio le darán galletas, según informaron en sus redes sociales.

Los Oliver han elaborado 1.700 galletas, una por cada niño y joven que muere a causa de la violencia de las armas de fuego al año, y las van a entregar «muy pronto» a la NRA.

We baked LOTS of cookies for you to give Santa, 1700 of them. About one per child and teen who die every year due to gun violence. We’ll be sending them your way soon. How’s that for simple? #OneCookiePerKid #EndGunViolence https://t.co/b2nh7t61Tb pic.twitter.com/B1IBwZvIMr

— Manuel Oliver (@manueloliver00) December 16, 2020