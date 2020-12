Se registra un nuevo derrame de hidrocarburos en Río Guarapiche de Monagas

La diputada a la Asamblea Nacional, María Hernández, informó este lunes sobre un nuevo derrame de hidrocarburos de la planta Jusepin de Pdvsa sobre el río Guarapiche, en el estado Monagas.

“Por pobladores de Jusepin, conocemos de la gravedad del derrame. Pdvsa no ha podido ingresar trabajadores para detener el derrame y limpieza, pues ninguna contratista quiere asumir el riesgo” acotó la legislado a través de su cuenta de Twitter.

Hernández urgió a las autoridades a tomar acciones rápidas para evitar la contaminación del acueducto de Maturin, reseñó PresidenciaVe.

“Desde la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional lamentamos profundamente que nuestra principal industria nacional no solo no pueda producir prosperidad, sino que no pueda evitar la aniquilación de nuestros recursos naturales vitales”, lamentó.