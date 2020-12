Tatuajes: Paso a paso cómo debo preparar mi piel antes de la sesión

Tatuajes. Decidir hacerlo es un paso importante, después de todo es arte permanente en tu piel, y que te acompañará toda la vida ¡Todo tiene que salir perfecto!

Es por ello que debes prepararte tanto mental como físicamente para que la piel y el cuerpo estén preparados para la sesión, no importa si es la primera o si ya lo has hecho antes.

Es por ello que hoy te traemos unas cuants recomendaciones para que tu sesión de tatuaje sea un éxito y sea una experiencia agradable para ti y para el tatuador. Así que toma nota y asegúrate de cumplir este paso a paso para que tu tatuaje quede perfecto.

Lo primero y una de las cosas más importantes, es que al menos dos semanas antes de tu sesión, te hidrates bien, esto quiere decir que aumentes la ingesta de líquidos en general, para que la piel esté hidratada, aunque te recordamos que hidratar tu cuerpo es importante siempre.

Lo segundo viene casado con el primer consejo: Hidrata bien tu piel ocn una crema humectante al menos dos veces por día. Es importante que tu piel no esté áspera y seca, y que esté totalmente hidratada para facilitar el trabajo ¡Eso sím no apliques crema el día del tatuaje, ya que ésta podría obstruir los intrumentos del tatuador!

Otra recomendación es deplar o afeitar el área donde te dibujarás. Pero no lo hagas el mismo día, sobre todo si se trata de cera, para que no irrites la piel. Si lo harás con hojilla y no tienes mucha experiencia, intenta que otra persona te ayude ¡No querrás cortarte o rasparte!

Exfoliar suavemente el área del tatuaje con una esponja vegetal o una crema delicada, también garantizará que la crema humectante penetre mejor y el «lienzo» del tatuador sea más suave. Como en el caso anterior no lo hagas justo antes de ir al estudio de tatuajes.

mui