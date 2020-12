Venezolanos no regularizados en Colombia no tendrán acceso a vacuna de COVID-19

El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que al momento de optar por la vacuna para COVID-19, el Gobierno Nacional le dará prioridad a los ciudadanos colombianos y a migrantes que mantengan su estatus de forma regular.

Se prevé que la vacunación masiva en Colombia comience en febrero del 2021, con el objetivo de poder inmunizar al 70% de la población.

Duque señaló que el gobierno pondrá siempre en primera línea a los nacidos en Colombia, pero que también se tomarán en cuenta a aquellos que posean la nacionalidad.

LEE TAMBIÉN Migración Colombia: 55% de los venezolanos no tienen definida su situación migratoria

“Quienes no tengan en estos momentos la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no, sino tendríamos casi que un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”, indicó Iván Duque en entrevista con Blu Radio.

El presidente colombiano explicó que se procederá a hacer la clasificación de acuerdo a las fases que estableció el Ministerio de Salud, en la que se priorizará a la población mayor de 80 años, personal de la salud de la primera línea, así como personas con comorbilidad.

“Si son personas que están regularizadas, sin son personas que tienen las condiciones y adicionalmente están dentro de las patologías y las condiciones de preexistencia y la población de riesgo que definió el Ministerio de Salud eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”, señaló Duque.

Redacción El PitazoVista_1

Redacción El PitazoVista_1