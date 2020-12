1.500 kilos de pólvora han sido incautados en Bogotá #colombia

Los Bomberos Oficiales de Bogotá realizaron la destrucción controlada de una tonelada y media de pólvora que había sido incautada en Bogotá durante noviembre y diciembre. Se trataría de un total de 1.500 kilos de pólvora.

Según la información oficial, incluían chispitas, volcanes, totes, voladores, entre otros, y que habían sido incautados en 34 operativos.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a prestar especial atención a los niños a no dejarlos acercar a la pólvora, “la pólvora mata queridos amigos, afecta especialmente a niños y niñas, no puede ser que la navidad que le ofrezcamos sea bajo semejante riesgo”, y añadió, “esto termina presionando a nuestro sector salud que no solo deben atender Covid y otros riesgos sino también quemaduras, nos duele mucho cada niño y niña que está en riesgo de quemadura”.