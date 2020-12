Cirujano rompió el silencio y habló sobre la muerte de Joselyn Cano

La muerte de Joselyn Cano ha sorprendido a todos sus fanáticos en redes sociales; la modelo e influencer que era conocida como “la Kim Kardashian mexicana” murió luego de someterse a una cirugía de agrandamiento de glúteos. La cirugía se llevó a cabo el pasado siete de diciembre.

Su fallecimiento dejó muchas interrogantes en Internet y para ayudar a despejar un poco las dudas, el cirujano colombiano Carlos Ramos aclaró el rumor que circuló sobre si él era el responsable del procedimiento quirúrgico.

Romero, es un cirujano muy solicitado en Colombia, tanto que ha sido contratado por las modelos Yina Calderón y Luisa Castro y debido a su fama, muchos lo relacionaron inmediatamente con la fallecida modelo mexicana.

El experto, que aclaró si a la exprotagonista se le dañó toda su cirugía debido a los múltiples descuidos que tuvo en el postoperatorio, comentó en unas grabaciones que no fue en manos de él que murió la empresaria y modelo Joselyn Cano.

Carlos Ramos, aseguró que el incidente le pudo haber pasado a él o a cualquier cirujano, pues es un riesgo que se corre en los quirófanos y este siempre se debe contemplar.

Además, el especialista aprovechó para mostrar su desaprobación ante el comentario de un colega que aseguró que si se hubiese operado con él no habría pasado esta tragedia, que dejó sin vida a la modelo.

“A cualquier médico se le puede morir un paciente y no quiere decir que sea un mal cirujano. Mis condolencias a los familiares y al colega que le sucedió, se debe estar sintiendo horrible”, añadió el también conocido como el ‘cirujano de las Barbies’, y concluyó su declaración reiterando su idea principal:

“A mí no se me murió esta paciente, pero me pudo haber pasado”.