El mensaje de Thalía sobre el uso del tapabocas

La cantante mexicana Thalía se mostró enfurecida en sus redes sociales al percatarse que la gente sigue sin usar el tapabocas, en medio de la pandemia del coronavirus. Durante su acostumbrada caminata mañanera, grabó un video para reclamar a quienes no respetan las medidas de bioseguridad y ponen en riesgo la vida de los demás.

«Bellezas vengo a mi caminata y me sorprende cuánta gente no usa su mascarilla y le vale un comino. A mí no me gusta, no crean que me la paso súper lindo respirando las fibras maravillosas de estas máscaras que me dan comenzó y dan ganas de toser», comentó la también actriz en la narración en la que se le ve usar mascarilla y lentes para protegerse.

«No me encanta usar estas mascarillas que traen fibras pero tampoco me gusta que si fuera yo la que lo tuviera ir esparciendo por la vida o si alguien lo tiene respirarlo», agregó, al tiempo que mostraba a un hombre trotando muy cerca de ella sin su mascarilla.

Invitó a sus seguidores a seguirse cuidando y no bajar la guardia: «Cero respeto por gente así. No podemos hacernos de la vista gorda. No señoras y señores sí existe. Protégete”, remarcó.

