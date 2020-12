Evaluna Montaner reveló que tuvo covid

La cantante venezolana Evaluna, hija de Ricardo Montaner, reveló que hace un mes se contagió de covid-19.

A través de «El Rincón de la Tribu», el podcast que Camilo tiene en Spotify, relató cómo fue para ella vivir con el virus y los síntomas que tuvo a raíz de ello.

Camilo presentó a su esposa como la invitada especial, y explicó que la también actriz se contagió en Colombia. Un poco de fiebre y no tener olfato fueron los únicos síntomas que la chica presentó y, a pesar de ello, no fue nada sencillo.

“Me duró dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable”, explicó la venezolana.

En su caso, sus defensas actuaron bien y la atención médica fue de lo más oportuna para evitar que se sintiera aún peor. “Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, explicó.

Evaluna no hizo público su caso mientras luchaba con la enfermedad, por ello es que decidió hablar del tema en el podcast de su esposo. Y aunque los síntomas fueron bastante ligeros, lo que de verdad fue complicado fue estar distanciada de Camilo, algo que a él también le afectó.

“Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días y para mí era supremamente importante ese momento, cuando yo regreso a ti y después descanso contigo”, recordó el cantante.

“No tenía tan claro lo que era para mí la cercanía física y poder abrazarte y descansar en la temperatura tuya, hasta que me di cuenta cuando llegué aquí”, agregó.

Camilo explicó sin querer la ausencia de Evaluna en los Latin Grammy, en donde tuvo una participación muy especial. “Fue justo antes de los Grammy y yo dije ‘lo que no puede pasar es que yo me infecte antes de los Grammy y lo que no puede pasar tampoco es que yo me vaya a los Grammy sin haber tenido mi dosis de haber estado cerquita de Evaluna’”, recordó sobre su preocupación.

“Tuvimos una semana en la que yo estuve con tapabocas y a lo lejos, sin tocarla, sin abrazarla, sin nada. ¡Qué momento complejo!”, dijo el cantante sobre esos momentos que no quisiera repetir.

“Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con Covid y siento que era más difícil eso que estar lejos”, dijo la cantante sobre la situación que los hizo vivir el contagio de Coronavirus.

Aunque Evaluna y Camilo son conocidos por demostrar lo mucho que se aman, ambos se dieron cuenta de lo mucho que necesitan la compañía del otro. “Fue un momento crítico para mí, fue espantoso, me di cuenta de lo importante de eso. Me estaba sintiendo como desintegrándome porque no estaba contigo. Eso no es sano, yo sé que no es sano, pero lo descubrí con este viaje. Fue un año de tanta cercanía que justo después de eso descubrí eso”, dijo Camilo aliviado de poder besar y abrazar a su esposa una vez más.

Hola!

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp