Fiscalía concluye que Keiko no tiene desbalance patrimonial #perú

Se desbarató la tesis fiscal que complotaba contra la lideresa de Fuerza Popular

Tanto Keiko Fujimori, como su abogada Giuliana Loza, revelaron que los peritos especializados de la fiscalía no han podido encontrar hechos que justifiquen un desbalance patrimonial en la familia de la lideresa del partido Fuerza Popular.

Por su parte, el 19 de diciembre Loza acudió a rendir manifestación a la fiscalía que investiga al partido Fuerza Popular por un supuesto lavado de activos. A su salida, la abogada reveló que los mismos peritos de la fiscalía concluyeron que “no existe ningún desbalance patrimonial en la pareja Villanella-Fujimori”.

Pese a ello, el fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar la investigación a lideresa política. La ofensiva de la fiscalía se dio pocas horas antes de que Keiko Fujimori solicitara ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 la inscripción de su candidatura presidencial.

PERICIAS

Una vez conocida la noticia que la Fiscalía ampliará la investigación, la misma candidata presidencial salió al frente y reiteró que no existe un desbalance patrimonial ni de ella ni de su esposo, Mark Vito.

“Una vez más el fiscal dilata la investigación y vuelve a incumplir su palabra de pasar a la etapa de acusación. La razón es muy simple, las pericias realizadas por el Ministerio Público a mí y a mi esposo Mark han confirmado que no tenemos desbalance patrimonial”, comentó Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

De igual manera, la postulante a Palacio de Gobierno indicó que los ingresos y egresos como pareja estaban bien cuadrados.

“Las pericias arrojan un resultado muy importante para nuestra defensa: nuestros egresos como pareja prácticamente cuadran con nuestros ingresos. Eso independientemente de que aún hay información que pediremos sea tomada en cuenta”, agregó.

EL COMPLOT

Fiscal Domingo Pérez se quedó sin argumento con informe pericial de la fiscalía.

No obstante, la insistencia de la fiscalía se plasma en un documento donde, según el cual, especifica los aportes que habría recibido Fuerza Popular durante las campañas del 2011 y 2016 a los que atribuye ilicitud.

Este es el caso del financiamiento del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado ante el fiscal Pérez que había entregado US$3΄650.000 a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Para la fiscalía, este monto “tiene su origen en los hechos de fraude en la administración de personas jurídicas vinculada al grupo empresarial Romero, por intermedio de su presidente Dionisio Romero Paoletti”.

Según indica la fiscalía, se ha determinado que Romero, en su condición de presidente del directorio de Credicorp y presidente del directorio del Banco de Crédito del Perú, infringió en su deber de usar el patrimonio de su representada “para el desarrollo de las actividades propias de la misma, tomó la decisión de realizar retiros de dinero en efectivo a través del Banco de Crédito del Perú, por US$3΄650.000 con el propósito de entregarlos a la organización liderada por Keiko Fujimori”.

5 PERITOS

Pero todo este argumento de la fiscalía fue desbaratado por los peritos especializados que declararon que no hay desproporción económica.

Al respecto, Keiko manifestó en su red social que “Cinco peritos contratados por el Ministerio Público han confirmado que no tenemos desbalance. Un serio revés para una tesis fiscal que se derrumba, por eso ahora se enfoca en aportes nacionales lícitos. Más de 5 años de investigación sin acusación. Los hechos hablan solos”.

De igual forma, Fujimori Higushi indicó que no había por qué darle mayor plazo a la investigación que corre en su contra.

LA DEFENSA

Abogada Giuliana Loza afirma que la verdad se va abriendo en este proceso que ya tiene 5 años.

En este contexto también comentó la letrada Giuliana Loza, resaltando y ratificando que fueron cinco profesionales, los peritos de la propia Fiscalía, no de partes, quienes confirmaron que no existe un desbalance patrimonial.

“La tesis de la Fiscalía ya no solamente está debilitada sino que encuentra un gran talón de Aquiles porque no va a poder sustentar la acusación de desbalance patrimonial. No lo dice la defensa, lo están diciendo los propios peritos técnicos de la Fiscalía”, declaró Loza.

Días atrás, la abogada de Keiko Fujimori había declarado que “lo más importante es que no hay desbalance patrimonial de la pareja Villanella-Fujimori. Para nosotros es un paso muy importante, la verdad se va haciendo paso en este proceso en el que llevamos más de cinco años investigados y está quedando más que claro, no por nosotros, sino por los peritos de la propia Fiscalía”, señaló.