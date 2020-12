Hijos de Viviana Gibelli la sorprendieron en su cumpleaños.

La reconocida animadora venezolana Viviana Gibelli, se encuentra de cumpleaños este 22 de diciembre. La artista está cumpliendo 55 años y sus pequeños aprovecharon la oportunidad para demostrarle cuanto la aman.

El día de la animadora comenzó de una manera muy especial a lado de sus chiquitos quienes le vendaron sus ojos y la trasladaron hasta el comedor de la posada donde se encuentran actualmente para allí sorprenderla con unas letras que decían «Feliz Cumpleaños» adornado con pequeños duendecillos de muñecos.

Según la animadora, sus niños se levantaron desde muy temprano y le regalaron una carta además de darle un detalle que ellos mismos compraron con sus ahorros.

La idea de los pequeños era prepararle un delicioso desayuno a su madre, sin embargo, no les fue permitido el ingreso a la cocina del lugar. Pero sin duda, Viviana quedo más que complacida con el amor que le tienen sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Viviana Gibelli (@vivianagibelli)

«Feliz Cumpleaños Mamá!!! No puedo ser más feliz! Este par de Costillas, se levantaron súper temprano y me regalaron una carta preciosa y un regalito que me compraron con sus ahorros. Querían hacerme el desayuno pero en la posada no pueden entrar en la cocina… Ustedes saben cuánto amo los momentos simples y cargados de amor. GraciasDios por tantas bendiciones y estos 55 con salud y los míos. Más nada… Vivo y agradezco cada segundo», escribió al pie del post con vídeo y fotos de la sorpresa.

Recordemos que, Viviana viajó con sus hijos y amigas hasta la isla de Roques donde sufrió un pequeño incidente al lastimarse su rodilla tras intentar subir a un yate.

