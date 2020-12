Kevin Durant por fin debuta en Brooklyn: la NBA abre la temporada con un duelazo entre estrellas que buscan revancha

La NBA arranca justo el día de hoy con dos partidazos y sobre todo, el regreso a las canchas de forma oficial de Kevin Durant luego de 18 meses de inactividad debido a una durísima lesión en el tendón de Aquiles.

Durant es uno de los jugadores que definen perfectamente el estándar de calidad que maneja la NBA, el más alto. Su ausencia en la liga ha sido notoria, y no solo para todos los aficionados de los Brooklyn Nets que tuvieron que esperar más de un año para, por fin, verlo defendiendo los colores de la franquicia.

Después de 552 días sin pisar la duela, Durant debutó en pretemporada con buenas sensaciones y 15 puntos ante Washington: “Me siento bien por haber vuelto a la rutina y a la cancha y sentirme jugador de nuevo. No creo que haya jugado genial, pero he tenido momentos sólidos”.

15 for @KDTrey5 in his @BrooklynNets debut! 👀 pic.twitter.com/GynywniKsz

— NBA (@NBA) December 14, 2020