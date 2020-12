La nueva película de Javier Bardem y Salma Hayek ya está en Amazon. – Circuito Global

El thriller psicológico «Los caminos que no escogemos» (The Roads Not Taken), que protagonizaron a finales de 2018 el español Javier Bardem y la mexicana Salma Hayek, ya está en Amazon Prime Video, sin previo estreno en salas. Con un elenco que también cuenta con Elle Fanning, Laura Linney y Chris Rock, fue dirigido por la británica Sally Potter. La película, filmada en parte en España, se estrenó en la sección oficial del Festival de Cine de Berlín. Los críticos consideran que está «basada en un máster de interpretación, en la que podemos ver una bonita y torturadora metáfora sobre el oficio de actuar», se informa en el portal especializado Noticine.com.

La acción sigue un día frenético en la vida de un padre llamado Leo (Bardem), y su hija Molly (Fanning). Ella tendrá el desafío de enfrentarse al estado mental de su padre, quien durante 24 extrañas horas experimenta diferentes vidas paralelas que le llevan a lugares como México o Grecia. Leo será llevado al límite por todo lo que experimenta, pero sostenido por el amor de su hija. Leo está enfermo, padece Alzheimer, y esos caminos por los que deambula son fruto de su enfermedad.

El mismo Bardem dijo a Culturplaza que encarnar a Leo fue «un desafío». A lo que añadía: «Tuve que ponerme en la piel de un hombre que lo ha perdido todo. Porque cuando se deteriora tu capacidad de razonamiento, ya no importa nada. Dejas de reconocer a las personas, no sabes lo que estás haciendo, quién eres ni dónde estás. Y al mismo tiempo, las personas en ese estado tienen la necesidad de conectarse, así que hay instantes de lucidez en que luchan por hacerlo. Incluso cuando los vemos distantes, hay momentos en los que toman conciencia y quieren relacionarse. Verlo es tan doloroso como hermoso».

Además, comentaba que en parte es una historia basada en hechos reales porque la trama cuenta una experiencia vivida por la propia directora, «es terrorífico, Sally lo vivió por tantos años… Su hermano estaba viviendo vidas diferentes y hablando de cosas que no hizo o que desearía poder hacer. Y solo cuando ella entró en su cabeza, fue capaz de alcanzar una conexión con él». Así nació el filme.

La cinta se rodó casi en su totalidad en locaciones de Almería (España) y alrededores, como el desierto de Tabernas, La Isleta del Moro en el Parque Natural Cabo de Gata o en el cementerio de San José en la ciudad andaluza. También se rodaron otras escenas en Nueva York.

Bardem es conocido por trabajar con los directores más brillantes del cine internacional entre los que están los hermanos Coen, Denis Villeneuve, Darren Aronofsky, Ridley Scott, Woody Allen, Asghar Farhadi, Terrence Malick o Milos Forman. Su carrera alberga premios como un Óscar, cinco Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes a Mejor Actor y otro del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Por su parte, Hayek es una de las cuatro actrices latinas que han estado nominadas a Mejor Actriz en los Óscar, en su caso por Frida (2003).

Sally Potter ha llevado a la gran pantalla películas como Orlando (1993), nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Independent Spirit; Ginger & Rosa (2012), protagonizada por Elle Fanning, y la comedia The Party (2017), que tuvo gran acogida en el Festival de Cine de Berlín, recibiendo el premio Guild Film.

Amazon Prime Video tiene múltiples estrenos para este mes, como la serie española El Cid, protagonizada por Jaime Lorente, conocido por ser uno de los ladrones de La Casa de Papel».