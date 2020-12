Mascarilla purificante para cabello graso

El cabello graso es todo un drama y requiere de una limpieza más profunda para que se garantice que se realmente se quite el exceso de cebo en nuestro cuero cabelludo, lo malo es que no todos los productos cumplen con las expectativas y no garantizan esa limpieza profunda que necesitamos.

No importa si es champú, acondicionador, algún sérum o incluso un spray, lo que quieren todas las mujeres que sufren de pelo graso es un producto que ayude a equilibrar la producción de grasa en el cabello y que les permita lucirlo impecable hasta que llegue el momento de volverlo a lavar.

Por eso, esta mascarilla purificante puede ser tú mejor aliada a la hora de combatir el cabello graso y con ella te acercarás a los resultados que esperas, aunque debo decirte que también sería recomendable que acudas con una persona especialista como algún dermatólogo para recibir ayuda profesional.

MASCARILLA

Ahora bien, una opción para combatir el pelo graso es usar esta mascarilla purificante que lleva por nombre Hair-Rituel Masque Purifiant Avant-Shmpoing, de Sisley, ya que con ella podrás absorber toda la suciedad acumulada en el cuero cabello, incluso te desharás de la contaminación y lo más importante, de la grasa.

Con esta mascarilla lograrás purificar el cuero cabelludo, tendrás una limpieza profunda y te dejará una sensación refrescante que agradecerás, mucho más placentera que ese picor que puede provocarte el exceso de grasa en el cabello y la incomodidad que conlleva.

Pero, la mascarilla purificante que mencionamos arriba permite ejercer una limpieza profunda sobre el cuero cabelludo y lo ayuda a prepararse para cualquier tratamiento que puedas colocar después, sobre todo porque penetrará con mayor facilidad a los folículos capilares y logrará esa limpieza que esperas.

La mascarilla contiene arcilla blanca que absorbe la grasa del cuero cabelludo, pero además, desintoxica y captura olores que dan una apariencia desagradable al cabello, además podemos disfrutar de los beneficios del extracto de té Java que ayuda a equilibrar la producción de grasa.

Otros de los componentes de esta mascarilla purificante son la vitamina E para ayudar a la buena apariencia del cabello, la moringa, la alcachofa, la pro-vitamina B5, semillas de algodón y todo esto mezclado perfectamente para obtener un producto que te ayudará a tener un cabello mucho más suave y brillante.Lo mejor de todo es que solo necesitas aplicar la mascarilla purificante en tu melena por alrededor de 10 minutos una o dos veces por semana, según tus propias necesidades y con ello notará un cambio visible en tu cabellera, el cual seguro amarás, pero puedes probar y ya nos dices ¿qué tal?.

Soy Carmín

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp