🙌Con golazo, Messi rompe récord de Pelé -😨Maradona estaba “limpio”: Toxicológico -🏆Tigres derrota a LACF y son campeones

Lo que pasó ayer 😎 1. El nuevo Rey: ahora sí, Messi es el máximo goleador de la historia con un mismo club 🧐 2. Maradona estaba “limpio”, revela toxicológico El informe toxicológico realizado al cuerpo de Diego Armando Maradona reveló que estaba “limpio”🍺 ya que no se encontró ni alcohol ni drogas ilegales en los restos del astro futbolístico, sin embargo, si se dio a conocer los múltiples problemas de salud que presentaba el “10” Dato: Los medicamentos que se encontraron en el cuerpo de Maradona fueron levetiracetam, desmetilvenlafaxina, venlafaxina, quetiapina, naltrexoma , metoclopramida y ranitidina💊 🏆 3. Tigres vence al LACF para coronarse por primera vez en la Concachampions Dato: Después de tres finales de la Concachampions, Tigres logró el tan ansiado título internacional que les abre las puertas para el Mundial de Clubes de Qatar que se jugará en 2021🤟 💎 4. Los Lakers reciben sus espectaculares anillos de campeonato con emotivos videos de sus familias Dato: El video dedicado a James fue el último y resultó uno de los más emotivos porque incluyó a niños de su escuela “I Promise” en Akron, Ohio, seguido por mensajes de sus tres hijos🤗 👆 5. Raúl Jiménez está en el top 100 del año por encima de Hazard y Griezmann Dato: Aunque Raúl Jiménez actualmente no está jugando debido a la lesión que sufrió en la cabeza🙏 contra el Arsenal, pero eso no quita que haya tenido uno de los mejores años en su carrera 👏 6. Súper líderes: el Atlético de Madrid acabó con la Real Sociedad en el duelo de punteros de La Liga Dato: Con este resultado, el Atlético de Madrid se consolidó en el liderato de La Liga con 32 puntos, 3 más que el Real Madrid todavía con un partido menos👆 🧐 7. Sí se tendrá que jugar el Napoli vs Juventus y se invalida victoria de los de Turín Dato: Ahora el partido tendrá que disputarse y sumarle un punto al Napoli que se la había restado por no presentarse al encuentro👊