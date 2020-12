Army of the Dead’ (Netflix): Zack Snyder comparte una imagen del reparto de la precuela tras finalizar el rodaje

Zack Snyder va a estar ocupado en 2021. No solo porque ese es el año en el que se estrena su versión de Liga de la Justicia, también porque llega a Netflix su nuevo filme Army of the Dead. La película sigue a un grupo de mercenarios que llegan a Las Vegas en pleno estallido de un apocalipsis zombi para llevar a cabo un complicado robo. Pero esa no es la única entrega de esta nueva franquicia que la plataforma de ‘streaming’ de la gran ene estrenará próximamente. Este universo también contará con una serie de animación y una precuela. Y los fans del realizador tienen noticias recientes de este último proyecto.

Snyder ha compartido en su cuenta oficial de Twitter una imagen del reparto principal de la precuela de Army of the Dead coincidiendo con el final de su rodaje. “Army of the Dead: The Prequel ha terminado su rodaje. Gracias a todo el reparto y equipo y a Netflix”, se puede leer en la publicación.

La precuela seguirá al personaje de Ludwig Dieter, a quien da vida Matthias Schweighöfer. El actor también dirige y escribe el filme. En la fotografía puedes ver a Nathalie Emmanuel, quien interpretó a Missandei en Juego de Tronos. Snyer ejerce de productor de este proyecto.

That’s a wrap on Army of the Dead: The Prequel. Thanks to all the cast & crew and Netflix #armyofthedead #aotd pic.twitter.com/GvwAKVyjse — Zack Snyder (@ZackSnyder) December 22, 2020

Por el momento, poco más se sabe sobre la precuela. En cuanto a Army of the Dead, lo nuevo de Snyder cuenta en su reparto con Dave Bautista, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Nora Arnezeder, Theo Rossi, Ella Purnell y Huma Quereshi.

Se desconoce la fecha de estreno de Army of the Dead y su precuela. También de la serie de animación. Mientras esperas novedades, echa un vistazo al tráiler de Justice League: The Snyder Cut que encontrarás sobre estas líneas.

