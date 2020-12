Cosas que puedes comprar con Bitcoin #perú

Algunas personas tienen expectativas realmente altas de Bitcoin, ¿y por qué no? Estamos hablando de cómo Bitcoin reemplazará a la moneda fiduciaria; por lo tanto, la gran expectativa vale la pena. Pero la mayoría de nosotros tenemos una idea muy limitada sobre Bitcoin y no entendemos cómo nos ayuda realmente. Bueno, no todos los bitcoins se utilizan solo para inversiones.

He estado usando Bitcoin durante bastante tiempo y puedo decirte o asegurarte que un bitcoin se puede usar para hacer muchas cosas que quizás nunca hubieras imaginado.

Cosas que puedes hacer usando Bitcoin

Hay muchas cosas que puedes hacer usando Bitcoin, que probablemente nunca hayas intentado. Pero hoy, te diré todo lo que puedes comprar.

Algo de oro

¿No es divertido? De hecho, puedes comprar una onza de oro con Bitcoin. De ahí que la decisión sea tuya: puedes comprar Bitcoin y luchar para mantenerlo seguro en línea, o también puedes optar por comprar algo de oro que puedes mantener a salvo en tu bóveda en casa. Por supuesto, una onza de oro no es mucho, pero obviamente puedes comprar poco a poco más onzas y conservarlas como un activo.

Ethereum

Bueno, en mi opinión, si estás pensando en comprar Ethereum vendiendo tu Bitcoin, entonces no lo estás pensando bien. Si tienes Bitcoin, recuerda que Bitcoin y Ethereum son lo mismo. Por lo tanto, si deseas comprar bitcoins y luego venderlos para comprar Ethereum, diría que no tiene sentido hacerlo.

Comprar horas de Netflix

Puedes comprar horas de Netflix utilizando Bitcoin. Al usar Bitcoin, puedes obtener al menos 77,341 horas de programación, lo que te permitirá ver contenido excelente.

Boletos de avión

Bitcoin puede comprarte algunas millas, con las que puedes viajar por todo el mundo. Si estás dispuesto a probar, puedes conseguir algunos boletos; puedes volar casi por todo el mundo. Tus sueños se cumplirán. También puedes comprar un boleto de ida y vuelta a un destino en particular.

Algo de hierba

No todo el mundo estaría interesado en esto, pero quienes sí lo están encontrarán esta alternativa muy útil. La marihuana se consume casi en todo el mundo y especialmente por la generación joven, que es muy regular en su consumo. El precio de la marihuana varía de un estado a otro y de un país a otro. Bitcoin te ayudará a comprar unas 6 onzas de marihuana. Puedes conseguir hierba durante unos días; si lo deseas, puedes evitar el uso de efectivo y comprar hierba solo con Bitcoin.

Come más

Con Bitcoin puedes comprar pizza. Nada podría ser mejor que esto. Y no solo pizza; también puedes comprar algunas hamburguesas. Puedes comprar al menos 3-4 hamburguesas con Bitcoin. Eso es como una comida completa para satisfacer.

Conclusión

Estas son las cosas más interesantes que puedes hacer con Bitcoin si deseas probarlo. Luego, comienza a operar con Bitcoin usando empiza ahora. Esto te ayudará a tener una idea de todo lo que puedes hacer con Bitcoin o qué más puede comprar.