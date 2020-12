EEUU no negará la vacuna a los inmigrantes indocumentados

El cirujano general de EEUU, el doctor Jerome Adams, en una visita al hospital Saint Anthony ubicado en La Villita, quiso dar un mensaje de tranquilidad a la comunidad inmigrante: “no se piden documentos cuando vayan a ponerse la vacuna” .

Adams declaró que el gobierno federal no está poniendo restricciones sobre quién y no debe ponerse la vacuna basado en su estatus migratorio y recalcó que “es importante que la gente no tenga miedo”.

Además, el cirujano de EEUU aseguró que se le dará un reembolso a los que proveedores de salud que atiendan a personas sin documentos.

El doctor aseguró que presenció como Luís, un enfermero de cuidados intensivos del hospital Saint Anthony recibía la vacuna contra el coronavirus.

Durante una llamada de conferencia con la prensa, la doctora Geraldine Luna del de departamento de Salud de Chicago también recalcó que lo único que se le pedirá es un teléfono para poder llamarlo para recordarle cuando le toca la segunda dosis.

800Noticias

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp