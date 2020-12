Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca mostraron a Blue Jerusalema

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca finalmente le mostraron al público el tierno rostro de su hija, Blu Jerusalema, quien nació el pasado mes de octubre.

La pareja posó en una sesión de fotos exclusiva para la portada de la revista Hola, donde se les ve sonrientes vestidos en un ambiente muy familiar y navideño.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca también mantuvieran una entrevista con Hola, en donde relataron cómo fue haber recibido a Blu Jerusalema y el significado de su nombre.

«Toda la historia comienza en el último capítulo de la Biblia, donde se habla de la Jerusalén del Apocalipsis, que significaba “revelación” y no el final, como se cree popularmente. Una tierra prometida donde no había muerte ni dolor, solo vida, paz, alegría y sonrisas, pero que no tenía mar porque le tenían miedo, ya que representaba lo desconocido. Entonces, al llamar a nuestra hija Blu, queríamos traer, metafóricamente hablando, el mar a Jerusalén, de esta manera, para quitar el miedo de nuestras vidas y traernos el reino de la felicidad en esta vida”

Gianluca Vacchi reveló que Blu Jerusalema nació con lo que clínicamente se conoce como paladar hendido, un defecto que puede aparecer tanto en el interior de la boca del bebé como en el labio debido a que no se desarrolló bien durante el embarazo.

Esto hecho causó que el empresario desee colaborar con fundaciones que ayuden a familias con niños nacidos con la misma condición.«Cuando me dijeron, mi cabeza, mi alma y mi corazón se fueron de inmediato con Blu, pero también con todos los niños que pueden tener la misma condición y que no tienen la suerte de tener recursos como nosotros. Por ello, uno de nuestros proyectos inmediatos será colaborar con fundaciones que ayuden a familias con niños nacidos con la misma condición que Blu, como, por ejemplo, Operación Sonrisa. Vamos a involucrarnos al 100%”.

