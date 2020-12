Libro: LA PACIENTE SILENCIOSA

Sinopsis

«El thriller perfecto» (según A.J. Finn, autor de La mujer en la ventana) que está conmocionando a treinta y siete países y cuyos derechos han sido comprados para una adaptación cinematográfica producida por Brad Pitt. SOLO ELLA SABE LO QUE SUCEDIÓ.

SOLO YO PUEDO HACERLA HABLAR. Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco tiros en la cabeza de su marido, y no vuelve a hablar nunca más. Su negativa a emitir palabra alguna convierte una tragedia doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda Inglaterra. Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense obsesionado con el caso, está empeñado en desentrañar el misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal y consigue una plaza en The Grove, la unidad de seguridad en el norte de Londres a la que Alicia fue enviada hace seis años y en la que sigue obstinada en su silencio. Pronto descubre que el mutismo de la paciente está mucho más enraizado de lo que pensaba. Pero, si al final hablara, ¿estaría dispuesto a escuchar la verdad? La crítica ha dicho…

«Un impresionante thriller literario con un final digno de un clásico.»

The Wall Street Journal «El thriller perfecto. Esta extraordinaria novela hizo que me hirviera la sangre, literalmente no pude dejar de leerla. Me sumergí en la lectura y, once horas después, a las 5:47 h de la madrugada, lo terminé absolutamente deslumbrado.»

A.J. Finn (autor de La mujer en la ventana) «Un thriller inolvidable. Una mezcla de suspense hitchcockiano, complot de Agatha Christie y tragedia griega.»

Entertainment Weekly «Absolutamente brillante.»

Stephen Fry «Magnífico. Este thriller psicológico intrigante y finamente hilado coloca a Michaelides entre los mejores escritores del género.»

Publisher’s Weekly «Inteligente, imaginativo, excelente.»

The Times (Mejor Libro del Mes) «Un debut con el ritmo y la agudeza de un verdadero maestro.»

BBC Culture «Una novela tensa, meticulosamente trazada y convincente.»

The Observer «Oscuroa, tensa y de lectura compulsiva.»

Library Journal «Imposible dejar de leerlo, escalofriante e intenso, con un toque que hará que incluso el lector de suspense más experimentado se ponga a sudar frío.»

Booklist

Autor: Alex Michaelides

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 384

Sinopsis Librería

