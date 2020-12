+VIDEO | Policía peruano llama basura a un venezolano

En un video que circula en las redes sociales se denuncia un nuevo trato xenofóbico a migrantes venezolanos en el Perú, en esta oportunidad se trata de un agente de la policía que califica de basura a un connacional.

«Mano tu no me puedes decir a mi basura», refuta el venezolano, mientras el policía peruano le responde «yo no soy tu mano, yo soy policía ya (…) si en tu país a un policía le dices mano eso es en tu país, acá estamos en Perú y si no te gusta te vas», se alcanza a oír en el audiovisual.

