Wonder Woman 3 podría llegar a no realizarse #méxico

Tal parece que las afectaciones ocasionadas por la pandemia podrían repercutir muchísimo en los estudios cinematográficos. Ya que en esta ocasión ha comenzado a rumorearse que tras el poco éxito en Latinoamérica y parte del mundo con Wonder Woman, la trilogía de esta heroína podría estar tambaleando.

Esto mismo ha sido afirmado por Patty Jenkins, directora de las entregas anteriores, en una entrevista concedida al New York Times. Quien menciono que, a pesar de ya tener el guion escrito para esta entrega, puede que jamás tenga luz verde.

Esto seria ocasionado si la cinta no logra conseguir el numero de audiencia esperado en EEUU y partes del mundo con la plataforma de HBO Max, mencionando lo siguiente en la entrevista:

Veremos qué pasa. Realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer la tercera si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un posible modelo de cine. No sé si lo haría si no lo hubiera.

Es importante mencionar que esta tercera cinta ya había sido anunciada, pues con un guion escrito entre Patty Jenkins y el admirado escritor de comics, Geoff Johns, por lo que esta cinta representaría un éxito total.

¿Crees que lleguemos a ver la trilogía completa de Wonder Woman?

Fuente: Batman News