😥Muere excampeón Frankie Randall -🙌Asensio renace para guiar al Real Madrid -🤔Carlos Vela, el villano

Lo que pas贸 ayer 馃槬聽1. Muere Frankie Randall, boxeador que le quit贸 lo invicto a Julio C茅sar Ch谩vez Este mi茅rcoles se inform贸 de la muerte del boxeador Frankie Randall, quien le quit贸 el invicto al campe贸n mexicano Julio C茅sar Chavez en 1994馃憡 Dato:聽El propio Ch谩vez lament贸 la muerte de Frankie Randall con un mensaje en las redes sociales: 鈥淗oy otro campe贸n parte, otro amigo que este gran deporte del boxeo me dio鈥濔煡 鈿 2. El renacer de Asensio: el Real Madrid sac贸 un sufrido triunfo Un Madrid sin fue rescatado por Marco Asensio que entr贸 al terreno por una lesi贸n de Rodrygo, y as铆 super贸 al Granada 2-0 gracias a la electricidad del ingresado y un remate de cabeza de Casemiro馃憦 Dato: El Granada fue un rival digno y puso contra las cuerdas al Madrid varias veces durante todo el partido que cerr贸 con un brillant铆sima jugada de Karim Benzem谩 para el 2-0 en el alargue馃檶 馃槻聽3. Carlos Vela, el villano que entreg贸 el partido del LAFC en la final de la Concachampions Carlos Vela entreg贸 el trofeo de la Concachampions a Tigres al fallar en dos jugadas clave que pudieron cambiar el rumbo del partido馃樁 Dato:聽Andr茅-Pierre Gignac derrot贸 a Carlos Vela, le gan贸 la Bota de Oro y el MVP馃弳 馃槹聽4. Familia de Sharon Santa Cruz est谩 devastada por la desaparici贸n de la futbolista La familia de la futbolista guatemalteca Sharon Santa Cruz est谩 devastada desde la desaparici贸n de la joven de 17 a帽os despu茅s de un partido de su equipo el pasado s谩bado 20 de diciembre馃槸 Dato:聽La familia de Sharon dijo que las autoridades no han cooperado ya que el Ministerio P煤blico est谩 manejando su investigaci贸n 鈥減ero estamos viendo que est谩n tardando mucho鈥濔煒 馃挵 5. La NBA multa a James Harden con $50 mil d贸lares por irse de fiesta La estrella de los Houston Rockets, James Harden fue multado con $50 mil d贸lares por la NBA al violar los protocolos de COVID-19 e irse de fiesta馃毀 Dato:聽En un mensaje en Instagram, Harden reconoci贸 haber acudido a un evento y neg贸 las versiones de que se trataba de un club de nudistas馃槷 馃聽6. La limpia va en serio, Luis Reyes fuera del Am茅rica La limpia va en serio en Am茅rica, tras anunciarse el despido de Miguel Herrera, el siguiente elemento para pasar por la guillotina fue Luis 鈥淗ueso鈥 Reyes quien volver谩 con los Rojinegros del Atlas馃憢 Dato:聽Luis Reyes regresa al club que lo vio nacer, e Atlas, despu茅s de estar en el Am茅rica y el Atl茅tico San Luis馃槵 馃槦聽7. Canad谩 convoca a la joya mexicana que juega en el Arsenal El jugador mexicano del Arsenal sub-18, Marcelo Flores, una futura estrella del bal贸n, fue convocado por la selecci贸n de Canad谩 lo que enciende las alarmas de los directivos aztecas馃槒 Dato:聽Marcelo Flores que esta en la lista de futuras estrellas mundiales del futbol y que juega en la Premier League Sub 18 fue convocado por la Selecci贸n Mayor de Canad谩 para un campamento en enero del 2021馃