Cardona reivindica identidad latina al ser nominado para el Gobierno de Biden #eeuu

Miguel Cardona, un antiguo profesor de la escuela pública, reivindicó este miércoles su identidad bilingüe y bicultural como latino y estadounidense durante su presentación formal como nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para encabezar el Departamento de Educación.

«Para mí, siendo bilingüe y bicultural y siendo tan estadounidense como la tarta de manzana y el arroz y los frijoles, la educación fue lo que me puso al mismo nivel que los otros», manifestó Cardona, de origen puertorriqueño, en un acto en Wilmington.

Cardona prometió que, si es confirmado por el Senado, hará todo lo posible para que niños y jóvenes puedan acceder a las mismas oportunidades educativas.

An educator will lead our Department of Education.

I am proud to nominate Dr. Miguel Cardona to ensure our teachers are taken care of, and our children have an opportunity to thrive.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 23, 2020