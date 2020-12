Carnecitas (24/12/2020) Juan Velasco Alvarado #perú

Hace 43 años falleció el general Juan Velasco Alvarado, el que cambió el rostro del Perú / Hace 43 años, un día como hoy, cuando millones de peruanos se alistaban a celebrar la Navidad, falleció a causa de penosas dolencias, el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, general EP Juan Velasco Alvarado, apenas dos años después de haber sido derrocado por su par, el general EP Francisco Morales Bermúdez y de haber liderado por espacio de siete años, desde el 3 de octubre de 1968 hasta el 29 de agosto de 1975, el más grande proceso de transformaciones sociales en el Perú.

La más grande reforma social

El general Velasco Alvarado emprendió la trascendental reforma agraria, hasta entonces reclamada por millones de campesinos, pero burlada por sucesivos gobiernos democráticos, correspondiéndole cancelar un sistema semi-feudal, en el que los hacendados o propietarios de latifundios mantenían un arcaico sistema de servidumbre y disponían hasta de las vidas de sus siervos. A ellos, en un discurso histórico, les anunció: “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!”

Perú, dueño de sus riquezas

En su gobierno, el Perú por primera vez pasó a ser dueño de sus riquezas estratégicas al nacionalizar la Standard Oil Company, explotadora por más de 50 años del yacimiento petrolero de La Brea y Pariñas sin pagar impuestos, el conglomerado minero de Cerro Pasco Corp., las empresas pesqueras industriales; al dar acceso a los trabajadores a la gestión y utilidades de las empresas a través de la comunidad laboral, entre otras trascendentales medidas.

MEF da razón a empresarios

El ministro de Economía, Waldo Mendoza dio la razón a los empresarios agroindustriales en su confrontación con sus trabajadores, al proponer al Congreso un aumento salarial de S/ 39.00 a S/ 45.00, es decir 5 soles, muy distante de los S/ 58.00 que solicitan los reclamantes, luego de renunciar a su demanda inicial de S/70.00. Para el MEF, este incremento le va a significar a los empresarios una reducción de al menos 46% de utilidades y que un aumento mayor sería insostenible para las empresas.

Falta conocer costos

Pero, el congresista Lenin Bazan (FA) sostuvo que no sería tan cierto que un aumento mayor a los 5 soles no sería sostenible para las 3,200 empresas agrarias, porque en este lote hay 475 entre medianas y grandes empresas que están en capacidad de satisfacer aumentos por encima de esa cantidad, y que entre las restantes, que serían pequeñas empresas, sería oportuno que se revelen sus reales utilidades, costos laborales y si tienen o no carga tributaria.

Viveza criolla

El médico infectólogo del Ministerio de Salud, Manuel Espinoza, pidió ayer la intervención del órgano de control del sector y del Ministerio Público, al dar cuenta que un 25% de médicos mayores de 60 años se han declarado en cuarentena por adolecer algunas vulnerabilidades y no van a trabajar a sus puestos asistenciales, pero que sí podrían desempeñarse en tareas de prevención, control e infecciones, y que en prueba de ella se encuentran laborando en clínicas privadas. “No es ético, no es moral”, dijo.

Uno menos

El partido Contigo, fundado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quedó fuera de la carrera para las elecciones generales, al no haber podido inscribir a su precandidato presidencial, Pedro Angulo y tampoco la mayoría de sus listas al Congreso en varias regiones. El desenlace solo ha confirmado lo que se veía venir, luego de la renuncia de su primer precandidato presidencial, Máximo San Román, al constatar una desorganización partidaria total. Quedan en el partidor 21 candidatos.

Alertan a De Soto

Los “charapas” de Loreto le han escrito a Hernando de Soto, candidato presidencial de “Avanza País”, de haber incurrido en un grave error al haber elegido como su coordinador regional al empresario recolector de basura y conductor de un relleno sanitario, Llens Brunner, nada menos que un exSolidaridad Nacional y exFuerza Popular, enjuiciado y sentenciado con prisión suspendida, según informes de la prensa local, por apropiarse de los aportes de sus trabajadores a las AFP.

Olor a basura

Sobre LLens Brunner pesa además una orden de clausura del relleno sanitario que conduce en Iquitos, por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en razón a que funciona sin Estudio de Impacto Ambiental y por contaminar la Reserva Natural Allpahuayo Mishana, ubicada a la altura del km.23 de la carretera Iquitos- Nauta. Además, Brunner es investigado por presunto lavado de activos a través de una conocida marca de helados de Pucallpa.

ESSSALUD hace perromuerto

La gestión de la presidenta ejecutiva de ESSALUD, Fiorella Molinelli, sigue de mal en peor. Desde hace más de dos meses no cumple con pagar los servicios asistenciales que brindan los centros médicos privados a los asegurados de Lima y Callao. Entre los afectados se cuentan los centros de “Los Olivos” “Trébol” “Villasol” “San Nicolás”, quienes dejarían de atender a partir del 01 de enero 20201, a una población de pacientes de más de 60 mil personas, con el consecuente perjuicio a su salud.