Dwayne Haskins se disculpa tras ser captado en un club nudista sin cubrebocas

El domingo pasado Dwayne Haskins, el quarterback de Washington, fue captado, tras la derrota de su equipo contra los Seattle Seahawks, en un club nudista, rodeado de bailarinas y todos sin cubrebocas; la historia circuló en instagram y desde entonces ha estado en el ojo del huracán.

La información más reciente en torno al caso es la disculpa del jugador hacia sus compañeros y su coach, con quien dijo que ya había hablado sobre el tema.

“Quiero disculparme públicamente por mis acciones del pasado domingo. Hablé con el coach Rivera ayer y tomé la responsabilidad de haber puesto en riesgo al equipo. Fue irresponsable e inmaduro de mi parte y acepto todas las responsabilidades por mis actos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, horas antes de convertirla en privada.

Is this Dwayne Haskins? I really hope not. These women are all wearing Washington #7 shirts yesterday and that certainly does look like #7 himself partying maskless last night with strippers after the game. pic.twitter.com/BxgHdjuiCe

— Rudy Gersten (@DCBarno) December 21, 2020