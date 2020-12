Experto en seguridad aconseja no manejar divisas y celulares en sitios concurridos

A la par de las medidas de bioseguridad para mantenerse a salvo del COVID-19, ciudadanos tienen una lista larga de métodos de prevención que deben aplicar para no ser víctimas del hampa durante las fiestas decembrinas.

El experto en seguridad integral, Luis Alberto Godoy, recomendó ser prudentes a la hora de manejar efectivo y manipular teléfonos celulares en la calle, que debido a la crisis en el país, estos últimos se convirtieron en uno de los bienes de mayor valor para la gente.

“Algo que he visto y me preocupa en la calle es el manejo de efectivo por mototaxistas, chóferes de por puestos y también gente en la calle contando el dinero. La recomendación es manejar de forma discreta los objetos o bienes por los cuales el delincuente van a ir, tienen que manejarse con poco efectivo, cuando se vayan a trasladar que nadie conozca cuánto efectivo carga, que nadie sepa hacia dónde va y hacia dónde se dirige”, explicó el también especialista en investigación penal.

Haciendo énfasis en el robo de teléfonos celulares, Godoy llamó a estar alertas a la hora de contestar un mensaje o llamada en la vía pública. “Al practicar estas acciones de inmediato la persona se convierte en el centro de atención para el delincuente”, comentó.

A pesar de que buena parte de la población se concentra día y noche en los alrededores de las estaciones de servicio para recibir una porción de gasolina, lo que condiciona a conductores a transitar cortos tramos, aún hay familias que decidieron viajar en Navidad.

“Dejar la residencia sola es otro centro de atracción para los delincuentes que cometen delitos de hurto, quienes ahora se conforman con licuadoras, televisores, equipos de video; para frenar estas acciones es necesario avisar a un vecino de confianza para que esté pendiente y si es factible colocar alarmas que al ser activadas pueda servir de método de amedrentamiento”, resaltó Godoy.

El flagelo del secuestro es otro elemento para estar alertas según informó el experto en seguridad integral. “La gente no quiere entender que llaman la atención cuando andan en camionetas de lujo o usan divisas en efectivo, en los restaurantes se sientan y conversan de lo que tienen y no tienen, allí tenemos cualquier fuente que está atenta escuchando y que pasa información, que origine un secuestro bien sea exprés o selectivo”, precisó.

Agregó que disfrutar las fiestas en casa y evitar salir de forma repetida es el principal método de prevención no sólo contra el hampa si no contra el virus pandémico: “No hacemos nada con cuidar el dinero, el reloj, el celular, carro o moto si no tenemos salud, el COVID-19 es real, es asesino, por lo que debemos cumplir con las medidas mínimas de distanciamiento, usar las mejores mascarillas no por bonitas si no por buenas, , acercarse menos a alguien si no tiene tapabocas, contar con antibacterial y alcohol de forma portátil para lavarse las manos, no llevarse las manos a los ojos, si hay mucho movimiento de personas colocarse las mascarillas y protector facial, y especialmente alejarse de las reuniones colectivas”.

Glorimar FernándezGran Caracas

