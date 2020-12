Íngrid Gomes anunció desde la clínica qué va a hacer tras la brutal agresión sufrida

Desde que se conoció lo que había ocurrido con Íngrid Gomes el pasado 14 de diciembre, luego de ser víctima de tan brutal agresión por parte de su ex novio, el solo hecho de que haya sobrevivido ya era una historia milagrosa. Pero para esta joven han venido aún cosas mejores.

El medio de comuncación Caraota Digital tomó sus declaraciones y las de sus familiares, en un humilde sector de la Gran Caracas, la familia de Íngrid contactó a la Fundación Frigilux, quienes le brindaron todo su apoyo.

La violencia de género se ha convertido en uno de los problemas sociales más destacados en Venezuela, por cierto agravado en medio de una época inédita por la pandemia del coronavirus. La gente de la Fundación, no quería que Íngrid quedara abandonada a su suerte.

Hace unas horas pudimos encontrarla en unas condiciones absolutamente distintas, concluidos importantes estudios para lograr un diagnóstico más preciso del saldo de aquella agresión, y dispuesta con todo optimismo a emprender el camino de los tratamientos y la recuperación plena.

Íngrid Gomes ha estado recluida en uno de los centros de salud privados de mayor prestigio en Caracas, y de su caso han conocido especialistas de primera línea, quienes han hallado lesiones que en la atención que le prestaron en el Hospital Pérez Carreño, no se habían reportado.

Habla la sonreída Íngrid Gomes

Con una sonrisa de oreja a oreja, Íngrid recibió al equipo de Caraota Digital y se manifestó muy recuperada, al punto de querer prepararse para concluir sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Santa María. Dice que quiere convertirse también en un ejemplo para miles de mujeres.

“Cuando llegué a mi casa del Hospital Pérez Carreño no me sentía yo. No podía creer cómo me veía. Ahora me siento mucho mejor y muy agradecida con la Fundación Frigilux que nos ha ayudado y también está costeando todos los gastos médicos”, dijo Íngrid.

Totalmente inspirada en el futuro, nos comentó que va a hacer que su caso sirva de ejemplo, por el que las mujeres puedan entender las cosas que pueden pasar si no denuncian a tiempo las agresiones en su contra.

El domingo 14 de diciembre, según denuncia Íngrid Gomes, en el trámite de acompañar a su ex novio a una farmacia, fue drogada, abusada y golpeada. Mientras el agresor la llevaba hasta su casa en El Junquito, la joven se lanzó del automóvil, pero su cuerpo se enredó y no logró librarse de los maltratos y amenazas que estaba sufriendo.

Su exnovio, José Luis Da Silva, arrastró a la joven sobre la calzada, le ocasionó graves lesiones en la cabeza, manos y brazos, y hasta intentó quitarle la vida, degollarla, con una botella que para tal barbaridad había quebrado en medio de su embestida contra Íngrid. Afortunada y oportunamente, unos funcionarios de la Guardia Nacional lograron someter al agresor y entregarlo a las autoridades correspondientes para su procesamiento judicial.

Íngrid Gomes ahora tiene apoyo y nuevos planes

Ahora con más confianza, y sin la incógnita del cómo poder resolver los problemas de hacer los exámenes y los tratamientos, desde su habitación en este centro privado, reflexiona: “por más pequeña que parezca la agresión, ninguna mujer debe aceptar ser víctima de un hombre. A mi me llegaron hasta a regañar por arreglarme. Yo me sentía culpable de usar alguna vez unos jeans apretados”

Señala que su empeño por coronar los estudios que la convertirían en periodista, ahora tiene la nueva inspiración de orientar a las mujeres con su propia historia, contra el problema de la violencia, que en el caso de Íngrid casi le cuesta la vida a manos de un ex compañero.

La Fundación Frigilux se ha puesto al lado de la familia Gomes, como antes lo hizo con la familia de Rufo Chacón, joven que perdió los ojos a causa de unos perdigones que le dispararon en una manifestación por falta de gas doméstico en Táchira, y también como en otros gestos de solidaridad y responsabilidad empresarial, de los que siempre prefiere la menor divulgación posible.

