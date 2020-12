Norkys Batista publicó su foto navideña y desató críticas

La actriz Norkys Batista dio la bienvenida a la Navidad, con una polémica foto familiar que desató las críticas en redes sociales.

Haciendo uso de su conocida creatividad, la intérprete apareció posando junto a su hijo Sebastián y su esposo, el empresario Alexis Goncalves, en una imagen que fue calificada por muchos como “extraña”.

“Pues lo bueno se celebra, y ayer en plena sesión de fotos para esta Navidad con el mejor @rafaelarevalophotography hasta una copita de vino nos tomamos; podrán creer eso”, escribió Batista en su publicación.

#18Dic 📸 #Venezuela

👁️‍🗨️ Todo mal con Norkys Batista, desnuda a su hijo, lo sienta delante de su padrastro y lo publica ante millones de personas… Pero no sé, si lo peor son sus respuestas a los comentarios acerca de eso.

✍️@tuiteshock pic.twitter.com/YzcCo3ICj9 — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) December 18, 2020

Instantáneamente, la imagen desató los cuestionamientos de los internautas en redes sociales, quienes afirmaban que Norkys expuso a su hijo Sebastián de una forma incorrecta.

“Horrible que pongas a tu hijo”, “La verdad que con el hijo metido así desnudo no se ve bien la foto….Es bien extraño” o “Salen bellos en la foto pero lamentablemente en las posiciones en las que aparecen se ven muy mal porque da muy mal pensar”, expresaron algunos de los seguidores de la artista.

Como anteriormente lo ha hecho, Norkys Batista se defendió y se tomó el tiempo de responderle a la mayoría de sus fanáticos personalmente.

De acuerdo con su argumento, la actriz aseguró que su imagen no buscaba representar ninguna alusión a la pornografía infantil, ni el consumo de alcohol en menores de edad, hecho que muchos destacaron en redes.

Le respondo siempre a los buenos comentarios, como podrás notar NO ME CALO (…) DE NADIE y menos si vienen de mala intención, LO LAMENTO MAMITA, y te cuento que la red social no es para acribillar, eso no es lo mismo que opinar, LO SIENTO”, respondió a una de sus seguidoras.