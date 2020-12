Por Coronavirus, la CDMX y Baja California a la cabeza en la lista de mayor ocupación hospitalaria #méxico

México suma 121 mil 172 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y registra un millón, 362 mil 564 casos confirmados acumulados, de acuerdo con el reporte del jueves 24 de diciembre de la Secretaría de Salud dado a conocer por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Además, 137 mil 408 personas son sospechosas sin posibilidad de resultado, 219 mil 118 sospechosos sin muestra y 50 mil 949 son sospechosos con posibilidad de resultado.

La Ciudad de México continúa con la mayor ocupación de camas generales, de 29 mil 480, hay 15 mil 444 disponibles y 14 mil 036 están ocupadas.

En cuanto a las entidades federativas, con mayor ocupación hospitalaria para camas de atención general son la Ciudad de México y el Estado de México. Las camas con ventilador presentan una ocupación de 4 mil 256, dejando 6 mil 019 disponibles. La capital del país y Baja California encabezan la lista de mayor ocupación de estas camas.

López-Gatell destacó que, en el primer día de vacunación contra coronavirus en México, no hubo contratiempos y “se logró el objetivo”: Precisó además que este jueves se aplicaron 2 mil 924 dosis, ya que hubo una que no se logró, sin precisar las causas dijo que “es algo absolutamente común.

“La persona que no quedó vacunada será inmunizada la próxima semana que llegue el segundo embarque”, enfatizó. Hugo López-Gatell

Algunas personas vacunadas este jueves presentaron mareos, hipoglucemia y dolor.

El subsecretario de Salud dijo que en el inicio de la vacunación se presentaron 24 eventos atribuibles a la inmunización de coronavirus, entre los que destacan: reflejos vagales, hipoglicemia, mareos, un caso de fiebre.