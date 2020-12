Sascha Fitness habló sobre la vacuna del COVID-19

Sascha dijo en primer lugar que ella sí se va a poner la vacuna contra el coronavirus.

Recibió algunos cuestionamientos a los que respondió en su Instagram, uno se refería a la incoherencia de los científicos, «Los científicos son personas brillantes pero siguen siendo personas, no son Dios que tienen la verdad en la punta de los dedos en el momento exacto. Sigan creyendo en cadenas de WhatsApp, les va ir mejor así seguramente», contestó.

«Uno puede creer lo que quiera pero las creencias no son ciencia -bueno es que yo creo que la vacuna es peor que el virus- eso que tú crees no está demostrado, el contrario sí», aseguró.

«Si no se logra una inmunización mayoritaria, no vamos a a salir nunca de esta pesadilla, yo no estoy atacando a nadie, solo estoy tratando de ayudar, hay mucha gente que por desconocimiento por consumir información inadecuada se llena de miedos irracionales», indicó Sascha.

con información de Gossipvzla