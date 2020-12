+VIDEO | Mensaje de Navidad de Yulimar Rojas

La reina del salto triple, Yulimar Rojas, envió un mensaje de navidad para su familia y todos los venezolanos, tras un año de muchos logros personales.

«Estoy lejos de casa, como muchos, pero me permito agradecer por mi familia, mi equipo, mi entrenador y ustedes. No tengo palabras para agradecerles todo lo que me dan.⁣ ⁣ Gracias a todos por volar conmigo.», escribió la atleta en su cuenta de red social Twitter.

La venezolana terminó el año con el récord mundial en salto triple bajo techo y se quedó con la mejor marca del año al aire libre, además fue elegida por la World Athletics como la mejor atleta femenina de 2020.

Yulimar Rojas pic.twitter.com/XKf3WRPPhN — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) December 24, 2020

