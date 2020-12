😱”A veces me gustaría ser anónimo”: Messi -😓Muere legendario capitán de Cruz Azul -🤗Un rejuvenecido Pelé manda emotivo mensaje

Lo que pasó ayer 🤔 1. La entrevista mas esperada de Leo Messi: “A veces me gustaría ser anónimo” “Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos”, dijo Messi en el último fragmento revelado👨‍👩‍👦‍👦 Dato: Una de las cosas más esperadas en este fin de año 2020 en España es la entrevista exclusiva que Leo Messi de otorgó a Jordi Évole de La Sexta🤷 😰 2. Luto en La Máquina, muere uno de sus legendarios capitanes Este 24 de diciembre se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del legendario excapitán de Cruz Azul, Armando Romero a los 60 años de edad por complicaciones causadas por la COVID-19😭 Dato: Fue una década completa la que Armando Romero jugó con La Máquina, de 1980 hasta 1990😕 😍 3. Un rejuvenecido Pelé manda emotivo mensaje navideño En medio de uno de los años más duros para la humanidad y consciente de eso “O’Rei” Pelé mandó un emotivo mensaje navideño🤗 Dato: El brasileño mandó un contundente mensaje para que las personas sigan teniendo consciencia sobre los protocolos de seguridad😷 🙏 4. Localizan con vida a futbolista desaparecida en Guatemala Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala localizaron con vida en la madrugada de este jueves a la futbolista profesional Sharon Santa Cruz Huertas👀, de 17 años, desaparecida el pasado sábado en la capital del país, informaron diversas fuentes Dato: La jugadora, quien llevaba el uniforme de su club puesto al momento de su desaparición y también al ser encontrada😲 🥊 5. “Canelo” ya tendría rival: El presidente del CMB asegura que Saúl Álvarez peleará contra el “contendiente obligatorio” Tal y como ya lo había anunciado en entrevista, Saúl Álvarez podría volver a pelear en dos meses, ya que quiere subir al ring tres veces en el 2021; la primera de ellas sería en febrero, contra un rival turco👊 Dato: Canelo elige a Chicharito por encima de Jiménez y se desata la polémica🙃 🤯 6. ¿Otro anzuelo para pescar a Messi? Mauricio Pochettino será el nuevo técnico del PSG Los hombres de negocios saben ver desde lejos las grandes oportunidades y definitivamente los propietarios y dirigentes del París Saint-Germain se dieron cuenta que era el momento de fichar a Mauricio Pochettino🧐, ex jugador del equipo francés y el mejor técnico disponible en el mercado actualmente Dato: Pochettino vuelve al PSG, club en el que jugó entre 2001 y 2003 dejando una gran imagen y mucho cariño sembrado en la capital francesa🤓 👏 7. Checo Pérez fue elegido como el tercer mejor piloto del mundo No cabe duda que este fue el mejor año en la carrera del mexicano Serio Perez, ya que Checo ganó su primera carrera además de firmar con Red Bull para la siguiente temporada y el reflejo es que fue elegido como el tercer mejor piloto del año👌 Dato: Se dio a conocer el Ranking de los mejores pilotos de esta temporada de la Fórmula 1, y los fans eligieron al mexicano Sergio Pérez como el tercer mejor piloto del 2020, solo por debajo de Lewis Hamilton y Max Verstappen👍