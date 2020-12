Colombia Tres lesionados por pólvora en Medellín: 2 en robledo y uno en El Poblado

Minuto30.com .- Tres son los casos confirmados que se registran en el reporte final de lesionados por pólvora, en la ciudad de Medellín, en las últimas horas.

– Hombre de 45 años en comuna 7 Robledo con lesión en pierna por volador. Manejo ambulatorio.

– Hombre de 39 años en comuna 14 El Poblado. Presenta laceración, contusión y quemaduras de tercer grado en mano. Amputación de dedos de la mano por manipulación de papeletas. Consumo de licor. Hospitalizado.

– Hombre de 28 años en comuna 7 Robledo. Herida en boca y labio con pérdida de dientes. Quemaduras de tercer grado por manipulación de papeletas. Consumo de alcohol. Hospitalizado.

Así la ciudad llega a un total de 13 lesionados, similar a lo registrado en el mismo periodo 2019.

Según los datos consolidades para la capital antioqueña: 13 casos, 12 masculinos (92. 3%) 1 femenino (7.7%); 4 menores de edad (30.8%) y 9 mayores de edad (69%).

Además se pudo establecer que 7 lesionados tuvieron atención ambulatoria (53.8%); sin embargo 6 debieron ser hospitalizados (46%).

