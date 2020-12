méxico Ella es #LadyCubrebocas de parque La Mexicana

El 22 de diciembre desde la cuenta oficial del parque La Mexicana se denunció de nuevo a otra persona que se negó a utilizar el cubrebocas dentro de la propiedad. La mujer a quien se captó en imagen insultó al policía con una señal obscena quien le pidió utilizar el barbijo y seguir las normas sanitarias.

El post aclara además que no es la única respuesta de este tipo que ha recibido el personal del parque, y pide ayuda para que las personas sigan las recomendaciones de salubridad para que el espacio permanezca abierto.

¡El parque está abierto! Para mantenerlo así, es indispensable que usemos TAPABOCAS TODO EL TIEMPO. Esto sucedió ayer y como esta respuesta hemos tenido varias. Les pedimos que nos ayuden con el uso de tapabocas y a respetar como todos queremos que nos respeten. pic.twitter.com/LG0gi7E9Ah — Parque #LaMexicana (@mexicanaparque) December 22, 2020

En redes sociales se generó polémica ya que para algunas personas al tratarse de un espacio abierto no es necesario utilizar el cubrebocas, mientras que otros consideran este tipo de respuestas una gran ofensa para quienes han perdido la vida a causa de esta enfermedad, pero sobre todo a para quienes combaten en primera línea dentro de los hospitales. “No les parece una estupidez que exijan cubrebocas en un espacio AL AIRE LIBRE!!!!!!? Para eso va uno al parque, para poder respirar y recargar energía! Es una norma ESTUPIDA! Es el único parque que he visto que hace esto!! Y dos paso adelante todos sin el” opina la usuaria @LorraineMojica. Por otra parte @CKoala escribió, “Una tristeza que existan personas que no acaten reglamentos. No se trata de “si cree o no”, se trata que son cubrebocas no hay acceso. Espero puedan seguir negando el acceso a esas personas para salvaguardar el parque”.

El parque La Mexicana se ubica en la colonia Contadero, de la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México una de las entidades con mayor número de contagios y muertes del país.

“