méxico La seguridad de vehículos motorizados ha quedado rezagada: Zaira Ochoa Valdivia

México ocupa el séptimo lugar del mundo y el tercero en Latinoamérica en muertes por accidentes viales; al año 16 mil personas pierden la vida, 134 mil resultan lesionadas y 40 mil quedan con alguna discapacidad para el resto de sus vidas.

En los accidentes viales los más afectados son niños, adolescentes y adultos jóvenes. Tan sólo en los últimos años, se situó como la primera causa de muerte en menores de entre 5 y 9 años. En el caso de adolescentes y adultos jóvenes es el segundo motivo de fallecimientos.

Con el objetivo de dar mayor seguridad a los ocupantes de vehículos particulares y del trasporte público, reducir el índice de víctimas y prevenir accidentes, la diputada Zaira Ochoa Valdivia planteó reformas a las leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La legisladora por Morena busca incorporar elementos de seguridad obligatorios y de innovaciones tecnológicas que deberán tener los vehículos que circulen en el país, y que las entidades federativas los incluyan en sus reglamentos de tránsito, porque actualmente en México algunas de esas medidas se consideran opcionales.

Asimismo, lograr una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado, garantizando que el tránsito de vehículos motorizados se rija bajo los criterios de seguridad que establezca la ley, las normas oficiales mexicanas y las adecuaciones que, de acuerdo a los adelantos científicos y tecnológicos, se implementen.

La diputada Ochoa Valdivia dijo que los protocolos de seguridad de la industria automotriz en la fabricación de automóviles, si bien ayudan a reducir los accidentes, no son suficientes. “La seguridad de los vehículos quedó rezagada; hay modelos que no tienen todos los elementos de seguridad de acuerdo al año de su fabricación”.

Refirió que la Secretaría de Economía tenía previsto este año discutir la Norma Oficial Mexicana de Seguridad Vehicular, la NOM-194, en la producción automotriz, así como la obligación de incorporar cada vez más medidas que preserven la vida de los ocupantes de automóviles y peatones.

Consideró indispensable atender las recomendaciones de la OMS del 2017 que se resumen en que la seguridad vehicular no sea un lujo para los consumidores, y que no deban pagar más por tener acceso a tecnología que lleva décadas salvando vidas en Europa.

Argumentó que si bien existe la legislación que establece requisitos para autorizar la circulación de vehículos motorizados, no hay criterios homogéneos sobre los elementos básicos de seguridad e incorporación de innovaciones tecnológicas.

En la exposición de motivos, la diputada de Morena estimó que México debe sumarse al esfuerzo que implica la revisión de elementos científicos y tecnológicos a favor de la seguridad de los conductores. Por ello, propuso actualizar la normatividad e incorporar elementos tales como:

Bolsas de aire, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad (que evita virajes), anclaje de asientos infantiles, cinturón de tres puntos, diseño con materiales que minimicen lesiones graves o riesgo de muerte y estándares de impacto frontal y lateral para que, en caso de una colisión, la estructura del vehículo disipe la energía y mantenga la integridad del habitáculo.