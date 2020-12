Aporrea: Dante Rivas y el Niño Jesús

Por: Amaranta Rojas | APORREA

Chela. Si yo fuera Dante Rivas, estaría diciendo ahora mismo que en el Municipio Gómez o una parte de él, tenemos 93 días sin agua y sin gas. Dante Rivas, tiene la costumbre de hacer un mal uso de datos o sacarle provecho a ellos colocando datos grandes que implican varias cosas. No es una manera torpe de interpretar. Es un poco, hacer uso de ese término que no dejó Ludovico Silva, cuando nos expuso su idea de la plusvalía ideológica.

TEXTO ORIGINAL:

Pero Chela, afortunadamente no somos Dante Rivas y tampoco nos la damos de protector del Estado Nueva Esparta. Afortunadamente también, las condiciones (por ahora) en Margarita no han permitido, que se desarrolle un proceso como ese que Darwin describió muy bien en su obra: El origen de las especie. El problema de padecer por tantos días sin recibir el servicio de agua, aún no ha permitido que los margariteños experimentemos un cambio en nuestro cuerpo y ya comencemos andar con una protuberancia el la espalda, cuatro patas y un pescuezo como el del camello. Como sabes Chela, Darwin se pronuncio por la grandeza del más fuerte en el proceso de adaptación. El camello es el más fuerte para soportar sed.

Mija, ya sabemos que una parte importante del municipio Gómez lleva hoy 43 días sin agua y un poco más de días, sin poder comprar la bombona de gas. Estas dos calamidades hay que verla una a una y no sumar los días, como lo haría Dante Rivas si la cosa fuera al revés. Siendo el agua un servicio fundamental para prevenir el Covid-19 y otros situaciones (Sarna por ejemplo), estamos como a puntico de decir, que estamos desamparados o desprotegidos y eso sería una gran mentira. Podemos tener hoy 43 sin agua en todo Gómez o en una parte de él, pero esta realidad no alcanza para decir que estamos desprotegidos

Por lo del gas, no hay que preocuparse mucho. Fue público y notorio, el uso del gas como arma electoral. Así que conociéndole esta «virtud» o fuerza electoral a la bombonita de gas, es lógico suponer, que tendremos notica del gas cuando se acerquen las elecciones para gobernador y alcaldes. Ya habrá tiempo Chela.

Ademas Chela, como lo dijo en una oportunidad Lola, que hoy ya es diputada por Nueva Esparta. Lola dijo o nos insinuó, que el sancocho de jurel, el quaquer, el atol, la tortilla, el tajalí frito y todo lo que pueda cocinarse en leña, queda más sabroso. Cocinar en leña Chela, es como aquella canción que nos cantaba Carlos Argentino, que decía en el mar la vida es más sabrosa. Cocinar en leña, es como vivir en el mar.

De todos modos Chucha no es apropiado decir que el camarada Dante Rivas es un mal protector porque nos tiene en Gómez con 43 días sin agua y más de 50 sin gas. Fijate Chucha, que el Niño Jesús, siendo la cosa más hermosay sublime que tiene hoy el mundo, como valor espiritual de amor y solidaridad; nosotros debemos esperar un año para recibir un regalito del Niño Jesús. Te atajo con esto Chucha para que no vayas a decir, que el camarada Dante Rivas no es un buen protector.

No Chela, no se me ocurrira decir eso jamás. Así, como sabemos, que tenemos en todo el municipio Gómez o en una parte de su territorio, 43 días sin recibir agua, es muy justo decir Chela, que hubo un 6-D y Dante Rivas como candidato lista ganó muy holgado. O sea Chela, Sarna con gusto y sin agua no tiene porque picarnos ahora.

Estos 43 días que tenemos en una parte de Gómez sin agua y sin gas, no existieron. No puedo yo ahora decir Chela, que Dante Rivas es un mal protector, aunque una vez nos dijo, que había corregido 25 fugas de agua en el sistema de tubería y ahora se tarde más el agua.

Hay que decir, que en este paquete de estar sin agua, también le toca al gobernador porque si Dante es un protector, el gobernador es otro protector elegido por el pueblo y no debe ser indiferente ante el problema del agua en Nueva Esparta. Alfredo es parte de esta comparsa de protectores. No se puede decir, que Alfredo es un mal gobernador o protector. El Niño Jesús tarda un año en traernos un regalito.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp