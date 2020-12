Colombia ¿Será cierto?: Uribe asegura que los congresistas del Centro Democrático no recibirán aumento de salario

Luego de la polémica que ha generado el incremento al salario de los congresistas firmado por Iván Duque, y de la expectativa por el aumento al salario mínimo en Colombia, el exsenador Álvaro Uribe Vélez, anunció que los congresistas que hacen parte del Centro Democrático no recibirán este aumento.

A través de su cuenta de Twitter, Uribe explicó que los 51 congresistas que hacen parte de este partido político, no recibirán el aumento de remuneración para el 2021.

“Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o destinarlo a una tarea social”, dijo el expresidente al hacer el anuncio.

Asimismo, el expresidente dijo que desde el Centro Democrático se insistirá para establecer una reducción en el número de congresistas y los salarios de los mismos.

Congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración, se insistirá en reducir el Congreso, el salario. Debe retomarse el referendo que además reforme la JEP para que responsables de violación de niños no puedan ser congresistas pic.twitter.com/5ckTCtqTkB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2020

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2020-12-26 21:15:41

