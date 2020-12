Colombia ¡Tragedia¡ Un segundo cuerpo fue hallado en el rio Cocorná, un menor de edad está desaparecido

Medios de comunicación de la localidad, registran que el pasado 25 de diciembre fue hallado el cuerpo de un hombre de 28 años de edad, según indican, esta persona estaría desaparecida desde el 21 de diciembre, en hechos ocurridos en la vereda La Trinidad, del municipio de Cocorná.

El miércoles 23 de diciembre, fue hallado el primer cuerpo de un menor de 12 años de edad; de este suceso, se especula que un adulto y dos menores de edad, se movilizaban en una motocicleta, tuvieron un accidente, cayeron al rio y fueron arrastrados por las aguas.

Las autoridades aún continúan en la búsqueda de un menor de 7 años de edad.

The post ¡Tragedia¡ Un segundo cuerpo fue hallado en el rio Cocorná, un menor de edad está desaparecido first appeared on Minuto30.com.

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2020-12-26 21:51:16

Fuente

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp