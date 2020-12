En estado crítico de salud joven prospecto al recibir un desparasitante equino en su academia de béisbol en Anzoátegui

Ezeel David Espinoza Arias, un joven de apenas 15 años de edad prospecto del beisbol, está desde el 17 de diciembre en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada en El Tigre, estado Anzoátegui, luego de que en su academia deportiva le suministraran desparasitante equino.

«El jueves 17 diciembre como a las dos de la tarde me llama un entrenador asustado y preocupado, y me dice ‘uno de los entrenadores se metió a loco, se volvió loco y se puso a darle unos desparasitantes, ese muchacho ha vomitado varias veces y ha hecho diarrea», recordó Diana, madre de Ezeel, en entrevista al Diario El Vistazo.

La mujer reclamó que le dieran un medicamento a su hijo sin notificación o consulta previa. «Bueno, ven a buscar a tu muchacho porque está desmayado en la cama», agregó la persona en la llamada telefónica.

«Salí corriendo con mi esposo y cuando llegamos allá nos encontramos que no solo es Ezeel sino dos más, y los están sacando cargados para el hospital, desmayados. No vi en ningún momento al dueño de la academia por ningún lado, el médico de la academia cuando lo vemos nos dice ‘no se nada de lo que está pasando, estoy llegando y me consigo con esto’».

A los tres los llevaron rápidamente al hospital de El Tigre donde recibieron primeros auxilios, Ezeel de 15 años y los otros dos jóvenes de 14.

Determinaron que lo que consumieron los tres jóvenes es Panteq, desparasitante de uso veterinario, específicamente para caballos.

Ezeel tuvo un paro respiratorio en el hospital, y le informaron que el joven requería terapia intensiva. Es allí cuando lo movilizan hasta un centro de salud privado.

Desde entonces, la familia está agobiada por dos grandes razones: La incertidumbre por la salud de Ezeel, y la deuda millonaria que hasta los momentos se acerca a los 27.000 dólares.

La familia exige ahora legalmente la responsabilidad legal y financiera a la academia Tiger Sport Talent por la situación que vive su hijo, en sedación profunda durante casi todo su proceso de hospitalización desde que sufrió el paro respiratorio.

Lo más reciente de su diagnóstico, es una neumonía avanzada, afirmó la madre en la entrevista al medio.