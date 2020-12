Zapato 3 ofrecerá concierto vía streaming este domingo 27 de diciembre

El espectáculo de la banda venezolana Zapato 3, grabado en Miami, se emitirá este domingo 27 de diciembre.

La mítica banda de rock venezolana Zapato 3, cuyos integrantes llevan varios años radicados fuera del país, no es ajena a la realidad de su lugar de origen, ni a la situación de tantos compatriotas suyos emigrantes, y es en honor a ellos que ofrecerá un concierto en línea, grabado en Miami, a efectuarse este domingo 27 de diciembre, a las 8 pm, hora de Venezuela, al que se podrá acceder mediante de la plataforma snowentertainmentar.com.ar.

Fernando Batoni, Diego Márquez, Jaime Verdaguer y los hermanos Carlos y Álvaro Segura, componentes de Zapato 3, son conocidos por su entrega en tarima, con una agrupación acostumbrada a ofrecer largos espectáculos, en los que se conjugan grandes éxitos con nuevas canciones, donde cada uno de ellos es un mundo por conocer y, sobre todo, donde confluyen diferentes generaciones que se identifican con su energía.

Para muchos de sus coterráneos quizás no podría ser un cliché decir que “Venezuela actualmente es un lugar que se encuentra en todo el mundo”. No pocos de sus migrantes son embajadores de la música en sus diferentes géneros y el rock no escapa a ello.

Zapato 3 fue la primera agrupación venezolana en su género que llegó a congregar numerosos seguidores desde la década de los 90 y hasta las siguientes generaciones, una parte sustancial de los cuales se encuentran localizados en todo el planeta, no siempre en las mejores condiciones. Un ejemplo de estos han sido los conocidos como “Caminantes”.

Con todo esto como telón de fondo, la banda se inspiró durante los últimos años para llevar el rock a diferentes lugares del mundo donde residen venezolanos, a través del tour Asfalto, girando por Europa, Latinoamérica y varias ciudades de los Estados Unidos.

Zapato 3 le da relevancia a cada una de sus presentaciones en cualquier lugar del mundo. El destino de sus conciertos lo marcan muchas veces las circunstancias y las posibilidades de encontrarse nuevamente en tarima. En el mundo de hoy ya no importan los destinos pues las distancias se han acortado por la tecnología. Es por ello que sus presentaciones, pocas al año, tienen un atractivo especial.

Sus integrantes no viven del pasado ni aprovechan la nostalgia para llevar público a sus actuaciones. Siempre han afirmado creer en el presente y en el futuro, sin dar concesiones de ninguna índole.

Durante el tour Asfalto se produjo un encuentro con el éxodo latinoamericano en todo el orbe, un tributo al esfuerzo, un espaldarazo al migrante, al que deja todo atrás, un canto al dolor y a la dignidad humana, en especial un reconocimiento a los caminantes. Este concierto en particular, el que ofrecerá el próximo domingo 27 de diciembre, grabado en la ciudad de Miami, presenta un recorrido único de su repertorio con nuevas canciones, con más presente que pasado.

Desde la página www.snowentertainmentar.com.ar se expenden los boletos, disponibles donde se encuentren venezolanos en gran parte de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, utilizando su respectiva moneda local.

Aquilino José Mata/I21