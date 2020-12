Colombia | Fiscalía capturó a dos hombres señalados de asesinar a un joven de 17 años en Caldas

Por solicitud de la Fiscalía, un juez impuso medida de aseguramiento contra Víctor Manuel Peláez Velásquez y Brayan Chavarría Chavarría, por ser los presuntos responsables del asesinato de un menor de edad y de herir a otra persona.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 15 de diciembre, en la vereda Cristales del corregimiento Florencia, en jurisdicción de Samaná (Caldas).

Según las autoridades, las víctimas, entre ellas un adolescente de 17 años, ingresaron a un taller de mecánica de motos de propiedad de uno de los hoy procesados. Allí permanecieron por un tiempo y, posteriormente, salieron en compañía del dueño del establecimiento y otro hombre. A pocos metros del lugar, fueron atacadas con arma de fuego.

El menor de edad murió y su acompañante quedó gravemente herido.

Fecha de publicación: 2020-12-27 22:03:39

