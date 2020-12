Colombia | Nueva masacre en Colombia: Cinco personas de una misma familia fueron asesinadas al sur de Bolívar

Una masacre se dio en Colombia, esta vez fue en los límites del municipio de Montecristo y Santa Rosa, al sur del departamento de Bolívar, donde integrantes de un grupo armado, asesinaron a cinco personas integrantes de una misma familia.

La noticia fue dada a conocer por el alcalde del municipio, Jairo Hernández Buelvas, quien afirmó que apenas se enteraron del hecho, convocaron a un consejo de seguridad.

“Estamos muy preocupados por información que nos llega desde la comunidad del Alto Caribona, con relación a una masacre ocurrida en un punto conocido como La Honda, jurisdicción de Montecristo en límites con Santa Rosa del Sur. En este momento acaba de terminar un consejo de seguridad y hemos decidido notificar a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja Internacional, a la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar y a todas las entidades que tienen que ver con estos asuntos”, manifestó el alcalde.

“Lo que nos dicen miembros de la comunidad, porque los hechos al parecer ocurrieron en una zona de muy difícil acceso, es que hubo enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln y como saldo resultaron asesinados estos cinco miembros de una familia”, añadió el mandatario local.

A través de Twitter, campesinos del sur de Bolívar y del bajo Cauca Antioqueño afirmaron que dentro de las víctimas se encontraba una excombatiente de las Farc identificada como Rosa Mendoza y una menor de edad.

Cabe resaltar que, los campesinos de estas regiones denunciaron el pasado mes de mayo, los riesgos que corren estas comunidades ante el incremento de la violencia en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo Bolívar.

Fecha de publicación: 2020-12-27 21:38:34

